Долар бере перепочинок, фунт стерлінгів чекає на рішення Банку Англії

У четвер долар утримується трохи нижче багатомісячних максимумів, а відновлення інтересу до ризикових активів відтягнуло його від недавніх піків, тоді як фунт стерлінгів був притиснутий напередодні засідання Банку Англії, на якому інвестори очікують м'якого тону.

Долар, який коштує1,1505 долара за євро, не зазнав значних змін протягом азіатської сесії, хоча і був трохи слабкішим, ніж у вівторок, коли досяг тримісячного максимуму в 1,1469 долара.

Фунт стерлінгів в основному залишається стабільним на рівні 1,3065 долара напередодні рішення про ставки о 12:00 за Гринвічем, трохи піднявшись з семимісячного мінімуму в 1,3011 долара за ніч.

Інвестори вбачають приблизно 40% ймовірності того, що Банк Англії знизить ставки з поточного рівня 4%, особливо з огляду на те, що міністр фінансів Рейчел Рівз натякнула на підвищення податків, яке може негативно вплинути на економіку.

У будь-якому випадку, на початку наступного року очікується зниження на 25 базисних пунктів. Тож навіть якщо в четвер ставки залишаться без змін, тон, ймовірно, буде м'яким і вказуватиме на майбутнє зниження.

«Важко уявити, що фунт стерлінгів отримає від цього поштовх. Навіть якщо вони не знизять ставки... ми вважаємо, що вони дадуть сигнал про те, що це відбудеться», - сказав старший валютний стратег National Australia Bank Родріго Катріл у Сіднеї.

Пробиття рівня 1,30 долара відкриє шлях до мінімуму квітня - 1,2712 долара.

Найбільші зміни за останні 24 години відбулися з чутливими до ризику австралійським і новозеландським доларами, які відстежували відновлення на фондовому ринку, оскільки різке падіння акцій технологічних компаній вщухло.

Австралійський долар подорожчав приблизно на 0,9% після досягнення тритижневого мінімуму в середу і торгувався на рівні 0,6513 долара в другій половині дня в Азії. Новозеландський долар піднявся з семимісячного мінімуму і торгувався на рівні 0,5666 долара.

Їх зростання відбулося попри різке підвищення дохідності американських облігацій, яке відбулося після оприлюднення обнадійливих даних про ринок праці США та натяків Міністерства фінансів на майбутнє збільшення обсягів продажу боргових зобов'язань.

«Ринок був дещо чутливішим до поліпшення апетиту до ризику», - зазначив Катріл з NAB.

Однак для більш значних змін, особливо для тривалого падіння долара, потрібна більш чітка картина стану економіки США, ніж та, що є на даний момент, зазначив він, оскільки інвестори та політики діють наосліп через тривале припинення роботи уряду, яке зупинило публікацію даних.

«Долар має кращі перспективи, ніж єна чи євро», - сказав він, маючи на увазі вищі дохідності американських державних облігацій. «Тож на даний момент гравітація підказує, що долар буде підтримуватися».

Долар залишається стабільним по відношенню до ієни на рівні 153,98 єни. Індекс долара тримається на рівні 100,06.

Криптовалюта біткойн закріпилася вище 100 000 доларів і востаннє коштувала 104 000 доларів.