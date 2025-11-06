Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар бере перепочинок, фунт стерлінгів чекає на рішення Банку Англії
08:11 06.11.2025 |
У четвер долар утримується трохи нижче багатомісячних максимумів, а відновлення інтересу до ризикових активів відтягнуло його від недавніх піків, тоді як фунт стерлінгів був притиснутий напередодні засідання Банку Англії, на якому інвестори очікують м'якого тону.
Долар, який коштує1,1505 долара за євро, не зазнав значних змін протягом азіатської сесії, хоча і був трохи слабкішим, ніж у вівторок, коли досяг тримісячного максимуму в 1,1469 долара.
Фунт стерлінгів в основному залишається стабільним на рівні 1,3065 долара напередодні рішення про ставки о 12:00 за Гринвічем, трохи піднявшись з семимісячного мінімуму в 1,3011 долара за ніч.
Інвестори вбачають приблизно 40% ймовірності того, що Банк Англії знизить ставки з поточного рівня 4%, особливо з огляду на те, що міністр фінансів Рейчел Рівз натякнула на підвищення податків, яке може негативно вплинути на економіку.
У будь-якому випадку, на початку наступного року очікується зниження на 25 базисних пунктів. Тож навіть якщо в четвер ставки залишаться без змін, тон, ймовірно, буде м'яким і вказуватиме на майбутнє зниження.
«Важко уявити, що фунт стерлінгів отримає від цього поштовх. Навіть якщо вони не знизять ставки... ми вважаємо, що вони дадуть сигнал про те, що це відбудеться», - сказав старший валютний стратег National Australia Bank Родріго Катріл у Сіднеї.
Пробиття рівня 1,30 долара відкриє шлях до мінімуму квітня - 1,2712 долара.
Найбільші зміни за останні 24 години відбулися з чутливими до ризику австралійським і новозеландським доларами, які відстежували відновлення на фондовому ринку, оскільки різке падіння акцій технологічних компаній вщухло.
Австралійський долар подорожчав приблизно на 0,9% після досягнення тритижневого мінімуму в середу і торгувався на рівні 0,6513 долара в другій половині дня в Азії. Новозеландський долар піднявся з семимісячного мінімуму і торгувався на рівні 0,5666 долара.
Їх зростання відбулося попри різке підвищення дохідності американських облігацій, яке відбулося після оприлюднення обнадійливих даних про ринок праці США та натяків Міністерства фінансів на майбутнє збільшення обсягів продажу боргових зобов'язань.
«Ринок був дещо чутливішим до поліпшення апетиту до ризику», - зазначив Катріл з NAB.
Однак для більш значних змін, особливо для тривалого падіння долара, потрібна більш чітка картина стану економіки США, ніж та, що є на даний момент, зазначив він, оскільки інвестори та політики діють наосліп через тривале припинення роботи уряду, яке зупинило публікацію даних.
«Долар має кращі перспективи, ніж єна чи євро», - сказав він, маючи на увазі вищі дохідності американських державних облігацій. «Тож на даний момент гравітація підказує, що долар буде підтримуватися».
Долар залишається стабільним по відношенню до ієни на рівні 153,98 єни. Індекс долара тримається на рівні 100,06.
Криптовалюта біткойн закріпилася вище 100 000 доларів і востаннє коштувала 104 000 доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото утримують прибутки на тлі падіння долара. Проблеми з закриттям уряду США надають підтримку
|Азіатські акції відновилися після розпродажу, спричиненого технологічним сектором. У центрі уваги - дані про торгівлю Австралії
|Долар бере перепочинок, фунт стерлінгів чекає на рішення Банку Англії
|Волл-стріт завершила день зростанням, оскільки надійні дані та високі прибутки компенсували побоювання щодо оцінки вартості акцій
|Ощадбанк визначився з новим головою правління: ним стане Юрій Каціон
|Рада з фінансової стабільності визнала ризиковим підвищення податку для банків
Бізнес
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит