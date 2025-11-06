Волл-стріт завершила день зростанням, оскільки надійні дані та високі прибутки компенсували побоювання щодо оцінки вартості акцій

Американські акції відскочили в середу, оскільки побоювання щодо завищеної оцінки вартості акцій технологічних компаній зменшилися, а оптимістичні прибутки та кращі, ніж очікувалося, економічні дані підживили апетит інвесторів до ризику.

Загальне зростання призвело до підвищення всіх трьох основних індексів акцій США протягом дня, причому відскок акцій технологічних компаній та пов'язаних з технологіями акцій, що мають динамічний розвиток, став провідним фактором зростання.

Однак зростання дещо сповільнилося після того, як генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив Reuters, що ціни на активи є досить високими і завжди існує ризик падіння ринків.

Акції технологічних компаній та компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, підняли фондовий ринок до рекордних максимумів за останні місяці, що викликало побоювання щодо завищених оцінок і спонукало керівників Волл-стріт виступити з попередженнями про можливе падіння. Ці побоювання досягли апогею у вівторок, коли S&P 500 і Nasdaq продемонстрували найбільше одноденне падіння з 10 жовтня.

Незважаючи на це, інвестори розглядали розпродаж як здорове фіксування прибутку.

«Побоювання щодо оцінок є цілком обґрунтованими, і короткострокова корекція на 10-15 % є чимось, чого слід очікувати в будь-який момент», - сказав Олівер Пурше, старший віцепрезидент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку.

«Серед інвесторів існує певна ментальність, що якщо відбудеться відкат, то він буде короткочасним і ситуація відновиться, тому слід купувати під час падіння і не хвилюватися».

Верховний суд США висловив сумніви щодо законності введених президентом Трампом мит, що спричинили потрясіння на ринку, у справі, яка має глобальні економічні наслідки та перевіряє межі його повноважень.

Пекін заявив, що скасує деякі мита на імпорт з США, але збереже 10% мита, введені після того, що Трамп назвав Днем визволення 2 квітня. Однак імпорт американської сої все ще буде обкладатися 13% митом.

Національний звіт ADP про зайнятість показав, що в жовтні кількість робочих місць у приватному секторі відновилася, збільшившись на 42 000. Проте ринок праці демонструє ознаки слабкості, оскільки в деяких секторах продовжується скорочення робочих місць. Окремий звіт показав, що сектор послуг США розширюється, навіть незважаючи на скорочення робочих місць і найвищі за останні три роки витрати на виробництво.

Застій у Конгресі призвів до найтривалішого в історії закриття уряду США, що змусило інвесторів і Федеральний резерв, який залежить від даних, покладатися на показники приватного сектора.

Сезон звітності за третій квартал залишається в повному розпалі, наближаючись до завершення. Наразі 379 компаній з індексу S&P 500 опублікували свої звіти, 83% з яких перевершили очікування Волл-стріт, згідно з даними LSEG.

Аналітики зараз прогнозують сукупне зростання прибутку S&P 500 на 16,2% у річному вимірі за період липень-вересень, що більш ніж удвічі перевищує очікування зростання на 8,0% на початку кварталу, згідно з LSEG.

«Прибутки, доходи та прогнози були напрочуд позитивними протягом усього сезону звітності», - зазначив Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. «І це на тлі економіки, яка зазнала ослаблення показників зайнятості, а також введення мит та їхнього невизначеного впливу».

«Листопад і грудень зазвичай є хорошими місяцями для ринку», - додав Туз. «І з цими сприятливими факторами я не бачу нічого, що могло б змінити ситуацію на негативну».

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 225,76 пункту, або 0,48 %, до 47 311,00, S&P 500 - на 24,74 пункти, або 0,37 %, до 6 796,29, а Nasdaq Composite - на 151,16 пункти, або 0,65 %, до 23 499,80.

Акції McDonald's подорожчали на 2,2% після того, як мережа фаст-фудів перевершила прогнози щодо продажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, оскільки доступні пропозиції харчування стимулювали попит.

Прогноз доходів Match Group за четвертий квартал не виправдав очікувань. Але акції материнської компанії Tinder підскочили на 5,2%.

Amgen подорожчав на 7,8% після того, як виробник ліків перевершив прогнози щодо прибутку.

Bank of America подешевшав на 2,0%, незважаючи на те, що кредитор підвищив цільовий показник прибутковості.

Акції страхової компанії Humana впали на 6,0% після оприлюднення результатів за третій квартал, тоді як акції Johnson Controls, які підскочили на 8,8%, стали одними з найбільших переможців індексу S&P 500 після оприлюднення прогнозу прибутку на 2026 рік, який виявився кращим за очікуваний.

Акції Super Micro Computer впали на 11,3% після оприлюднення розчарувальних результатів компанії.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,09 до 1. На NYSE було зафіксовано 134 нових максимуми та 120 нових мінімумів.

На Nasdaq 3006 акцій подорожчали, а 1631 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,84 до 1.