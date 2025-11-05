Курс долара США знижується в парах з євро і фунтом, стабільний до єни

Долар США слабшає проти євро і фунта стерлінгів, стабільний до японської єни вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

DXY тримається вище позначки 100 пунктів, поблизу п'ятимісячного максимуму. Підтримку долару надає ослаблення попиту на ризикові активи та очікувань зниження базової процентної ставки Федрезерву цього року.

Волл-стріт закрилася в мінусі у вівторок через побоювання щодо можливого перегріву і значної корекції ринків акцій після сильного підйому на ажіотажі навколо ШІ-технологій. Європейські фондові індекси також знижуються в середу. Погіршення настроїв інвесторів підвищує попит на активи "тихої гавані", одним з яких вважається долар США.

Американський ЦБ минулого тижня опустив базову ставку на 25 базисних пунктів, проте його голова Джером Павелл заявив на пресконференції, що питання про зменшення ставки в грудні залишається відкритим. Він наголосив на необхідності дотримання обережності в умовах відсутності доступу до економічних даних.

Ринок оцінює ймовірність зниження ставки ФРС у грудні в 72,1%, за даними CME FedWatch. До виступу Павелла така ймовірність оцінювалася приблизно в 90%.

Шатдаун у США триває вже 36-й день і став рекордним за тривалістю. Через припинення роботи федеральних відомств у країні не публікується економічна статистика. Проблема може затягнутися, оскільки міністерство праці США припинило збір ключових даних, необхідних для підготовки звітів про ситуацію на ринку праці та динаміку інфляції.

Пізніше в середу вийде звіт незалежної організації ADP з оцінками рівня зайнятості в США, а також індекс активності у сфері послуг (ISM Services), який розраховує Інститут управління поставками.

Євро за даними на 14:24 EET торгується з підвищенням на 0,07%, по $1,1491. Курс фунта до долара піднімається на 0,14% - до $1,3040.

У парі з єною долар торгується на рівні закриття попередньої сесії, по 153,66 єни.