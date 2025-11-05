Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій знижуються

12:53 05.11.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються на торгах у середу.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:28 EET опустився на 0,38% - до 568,44 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,15%, німецький DAX - на 0,73%, французький CAC 40 - на 0,27%, італійський FTSE MIB - на 0,47%, іспанський IBEX 35 - на 0,83%.

Інвестори оцінюють статдані та корпоративні звіти, проявлять обережність через побоювання щодо можливого перегріву та значної корекції ринків акцій після сильного підйому на ажіотажі навколо ШІ-технологій. Ці побоювання сприяли падінню Волл-стріт напередодні.

Опубліковані в середу індекси менеджерів із закупівель (PMI) засвідчили тривале зростання ділової активності в єврозоні в жовтні. Остаточне значення зведеного PMI, що розраховується HCOB і S&P Global, збільшилося до 52,5 пункту порівняно з 51,2 пункту у вересні. PMI сфери послуг піднявся до 53 пунктів з 51,3 пункту. Попередньо повідомлялося про підйом до 52,2 і 52,6 пункту відповідно.

У Німеччині зведений PMI підвищився до 53,9 пункту з 52 пунктів місяцем раніше. Індекс сфери послуг становив 54,6 пункту проти 51,5 пункту у вересні. Збільшення зведених PMI та індикаторів сектору послуг зафіксовано також в Італії та Іспанії, тоді як у Франції обидва індекси знизилися порівняно з вереснем, хоча їхні попередні значення і були переглянуті в бік підвищення.

Промислове виробництво у Франції у вересні збільшилося на 0,8% до попереднього місяця після скорочення на 0,9% у серпні. Експерти, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання на 0,1%.

Обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини позаминулого місяця збільшився на 1,1% у помісячному порівнянні. Аналітики в середньому прогнозували зростання показника на 1%. Згідно з переглянутими даними, у серпні обсяг замовлень зменшився на 0,4%, а не на 0,8%, як повідомлялося раніше.

Лідером зростання у складі індексу Stoxx Europe 600 є данська Vestas Wind Systems (+12,1%). Найбільший світовий виробник вітрогенераторів у третьому кварталі збільшив чистий прибуток у 2,4 раза - набагато сильніше, ніж прогнозували аналітики. Компанія також оголосила про запуск buyback на суму 150 млн євро.

Котирування акцій німецької Siemens Healthineers втрачають 8,6%. Компанія, що спеціалізується на медичних технологіях, відзвітувала про падіння чистого прибутку в четвертому фінкварталі через запровадження мит на імпорт у США. Чистий прибуток у липні-вересні знизився до 597 млн євро з 624 млн євро роком раніше, тоді як аналітики очікували зростання.

Папери данської Orsted дорожчають на 1,6%. Найбільший у світі оператор вітропарків зафіксував чистий збиток у розмірі 1,7 млрд крон ($261,5 млн) у минулому кварталі через призупинення його проєкту в США, проте показник виявився кращим за прогнози ринку.

Ринкова вартість BMW AG підвищується на 1,6%. Німецький автовиробник у третьому кварталі наростив чистий прибуток у 3,6 раза, а його ключовий показник рентабельності перевищив очікування аналітиків.

Котирування інших європейських автовиробників також зростають, зокрема Daimler Truck Holding і Stellantis - на 1,6%, Mercedes-Benz - на 1,4%, Volkswagen - на 0,8%.

Данська Novo Nordisk збільшує капіталізацію на 1,8%, попри те, що виробник ліків у третьому кварталі скоротив чистий прибуток і збільшив виручку слабкіше за очікування аналітиків, а також погіршив річні прогнози.

Ціна акцій британської Marks & Spencer Group Plc опускається на 1,3%. Оператор мережі універмагів різко скоротив доподатковий прибуток у першому фінансовому півріччі через хакерську атаку і витік даних користувачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

