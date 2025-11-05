Фінансові новини
НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,0619 грн/$1
12:50 05.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 листопада 2025 року.
|Показник
|04.11.2025
|05.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0669
|42.0619
|-0.01
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 5 листопада - 42,0725 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
У РУБРИЦІ
|Європейські ринки акцій знижуються
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 42,0619 грн/$1
|Попит населення на валюту різко зріс: У жовтні українці скупили понад $730 мільйонів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.11.25
|Unex Bank залучив 327 млн грн інвестицій у капітал
|Ціни на золото відскочили на тлі ризикованих настроїв на ринках
|Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо оцінки вартості на Волл-стріт. Nikkei і KOSPI впали на 4%
