Попит населення на валюту різко зріс: У жовтні українці скупили понад $730 мільйонів
Обсяги купівлі валюти населенням у жовтні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $736,48 млн.
Це понад удвічі більше, ніж у серпні ($355,99 млн) і є найбільшим показником із березня 2025 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, українці у жовтні значно збільшили купівлю готівкової валюти до $2,25 млрд, а продали - на $1,5 млрд, як і попереднього місяця. Таким чином, майже увесь чистий попит на валюту зосередився на готівковому ринку.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $352,7 млн, а продали - на $363,01 млн.
Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $8,18 млрд.
Як повідомлялося, найближчим часом попит населення на валюту може зрости, розповідав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на початку вересня. Втім, за його словами, збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270-280 млн несуттєве, порівнюючи з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року.
Нагадаємо, у 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році - лише $0,88 млрд.
