Ціни на золото відскочили на тлі ризикованих настроїв на ринках

Ціни на золото відскочили на азіатських торгах у середу, оскільки ризиковані настрої на світових фінансових ринках підвищили попит на золото як безпечний актив, а трейдери очікують даних про зайнятість у приватному секторі США, щоб отримати підказки щодо майбутнього зниження процентних ставок.

О 07:47 EET спотове золото подорожчало на 0,9% до 3966,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото в США піднялися на 0,3% до 3974,10 доларів.

На попередній сесії метал подешевшав майже на 2%, досягнувши тижневого мінімуму.

Інвестори були стривожені після того, як генеральні директори Morgan Stanley і Goldman Sachs вказали на можливість різкого падіння фондового ринку, вказавши на високу оцінку акцій і «бульбашкову» динаміку в технологічному ралі.

Їхні зауваження призвели до різкого падіння на Волл-стріт, що також спричинило зниження азіатських акцій у середу.

Нервозність на ринку поновила попит на золото, яке традиційно вважається надійним засобом збереження вартості в періоди фінансової нестабільності.

Незважаючи на зростання в середу, золото залишається під тиском через зменшення бетів на чергове зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США цього року. Трейдери знизили очікування щодо зниження в грудні після того, як голова ФРС Джером Пауелл минулого тижня дав зрозуміти, що політика подальшого пом'якшення може бути призупинена.

Стійкий долар США, який коливався поблизу тримісячного максимуму, також тиснув на золото, роблячи його дорожчим для закордонних покупців.

Водночас послаблення напруженості між США і Китаєм зменшило приплив коштів у безпечні активи, обмеживши зростання золота в останні сесії.

Інвестори зараз звертають свою увагу на національний звіт ADP про зайнятість у США, який буде опублікований пізніше в середу, щоб отримати нові підказки щодо ринку праці та майбутніх кроків ФРС. Оскільки офіційні економічні публікації затримуються через часткове закриття уряду США, дані ADP, як очікується, набудуть додаткового значення.

Інші дорогоцінні та промислові метали в середу трохи подорожчали, оскільки невелике падіння долара США сприяло їхньому зростанню.

Ф'ючерси на срібло подорожчали на 0,4% до 47,49 долара за унцію, а ф'ючерси на платину - на 0,2% до 1542,75 долара за унцію.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,4% до 10 6980,20 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США піднялися на 0,9% до 4,97 доларів за фунт.