Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо оцінки вартості на Волл-стріт. Nikkei і KOSPI впали на 4%

08:39 05.11.2025 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки різко впали в середу, причому Японія і Південна Корея очолили падіння, оскільки інвестори відреагували на розпродаж на Волл-стріт через побоювання щодо завищеної оцінки вартості.

У вівторок Волл-стріт зазнала значних втрат: індекс S&P 500 закрився з падінням на 1,2%, а індекс NASDAQ Composite втратив близько 2%.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також знизилися під час азіатських торгів о 04:51 EET.

Південнокорейський KOSPI впав на 4,5% після досягнення рекордного максимуму на попередній сесії. Гіганти з виробництва мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix впали на 6-7%.

Японський Nikkei 225 впав на 4,4%, також відступивши від рекордних максимумів, під тиском різкого падіння акцій технологічних компаній.

Акції SoftBank Group впали на понад 14%, а виробник мікросхем Advantest Corp відступив майже на 10%.

Падіння відбулося після того, як керівники провідних американських банків, зокрема Goldman Sachs і Morgan Stanley, попередили, що ринки можуть зіткнутися з падінням на 10-15%, поставивши під сумнів стійкість нещодавнього зростання і посиливши побоювання щодо технологічної бульбашки на ринку.

В інших країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,9% на наступний день після того, як центральний банк країни, як і очікувалося, залишив процентні ставки на рівні 3,60%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі в середу знизився на 0,5%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,4%.

Інвестори також борються з невизначеністю щодо політики Федеральної резервної системи. Суперечливі заяви представників ФРС останніми днями залишили ринок в непевності щодо перспектив зниження ставок, що посилило обережність.

Геополітичні проблеми додали ще один рівень ризику. Крихке торговельне перемир'я між США і Китаєм ще не вирішило ключові суперечливі питання щодо експорту технологій, а США на початку цього тижня заявили, що чіпи Blackwell від Nvidia призначені тільки для внутрішнього використання.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,6%, а індекс Shanghai Composite втратив 0,4%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 1,2%, а субіндекс Hang Seng TECH - на 2,5%.

З інших новин, приватне опитування, проведене в середу, показало, що сектор послуг Китаю в жовтні зріс трохи більше, ніж очікувалося, хоча зростання все ще сповільнилося порівняно з попереднім місяцем на тлі тривалих негативних факторів для економіки.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес