05.11.25
13:43
Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо оцінки вартості на Волл-стріт. Nikkei і KOSPI впали на 4%
08:39 05.11.2025 |
Азіатські фондові ринки різко впали в середу, причому Японія і Південна Корея очолили падіння, оскільки інвестори відреагували на розпродаж на Волл-стріт через побоювання щодо завищеної оцінки вартості.
У вівторок Волл-стріт зазнала значних втрат: індекс S&P 500 закрився з падінням на 1,2%, а індекс NASDAQ Composite втратив близько 2%.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також знизилися під час азіатських торгів о 04:51 EET.
Південнокорейський KOSPI впав на 4,5% після досягнення рекордного максимуму на попередній сесії. Гіганти з виробництва мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix впали на 6-7%.
Японський Nikkei 225 впав на 4,4%, також відступивши від рекордних максимумів, під тиском різкого падіння акцій технологічних компаній.
Акції SoftBank Group впали на понад 14%, а виробник мікросхем Advantest Corp відступив майже на 10%.
Падіння відбулося після того, як керівники провідних американських банків, зокрема Goldman Sachs і Morgan Stanley, попередили, що ринки можуть зіткнутися з падінням на 10-15%, поставивши під сумнів стійкість нещодавнього зростання і посиливши побоювання щодо технологічної бульбашки на ринку.
В інших країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,9% на наступний день після того, як центральний банк країни, як і очікувалося, залишив процентні ставки на рівні 3,60%.
Індекс Straits Times в Сінгапурі в середу знизився на 0,5%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,4%.
Інвестори також борються з невизначеністю щодо політики Федеральної резервної системи. Суперечливі заяви представників ФРС останніми днями залишили ринок в непевності щодо перспектив зниження ставок, що посилило обережність.
Геополітичні проблеми додали ще один рівень ризику. Крихке торговельне перемир'я між США і Китаєм ще не вирішило ключові суперечливі питання щодо експорту технологій, а США на початку цього тижня заявили, що чіпи Blackwell від Nvidia призначені тільки для внутрішнього використання.
Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,6%, а індекс Shanghai Composite втратив 0,4%.
Індекс Hang Seng у Гонконзі впав на 1,2%, а субіндекс Hang Seng TECH - на 2,5%.
З інших новин, приватне опитування, проведене в середу, показало, що сектор послуг Китаю в жовтні зріс трохи більше, ніж очікувалося, хоча зростання все ще сповільнилося порівняно з попереднім місяцем на тлі тривалих негативних факторів для економіки.
