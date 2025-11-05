Єна та швейцарський франк, які вважаються безпечними валютами, зміцнилися на тлі падіння акцій. Британський фунт стерлінгів зазнає труднощів

Японська єна та швейцарський франк, які вважаються безпечними валютами, зміцнилися в середу, коли агресивний розпродаж акцій технологічних компаній на Волл-стріт поширився на Азію.

Долар США залишався відносно стабільним, підтримуваним як потоками капіталу в безпечні активи, так і зниженням ставок Федерального резерву в найближчому майбутньому.

Чутлива до ризиків австралійська валюта залишалася слабкою після падіння на 0,8% проти долара США у вівторок, а новозеландський долар впав до майже семимісячного мінімуму після того, як рівень безробіття досяг найвищого рівня з 2016 року. Проти австралійського долара новозеландська валюта ненадовго впала до 12-річного мінімуму.

Фунт стерлінгів закріпився поблизу семимісячного мінімуму після того, як у вівторок міністр фінансів Великобританії Рейчел Рівз натякнула на широке підвищення податків у своєму бюджеті наприкінці цього місяця.

«Протягом останніх 24 годин на ринках панували настрої уникнення ризиків», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень на ринках NAB.

«Це стосується і британського фунта, який чітко сприйняв повідомлення міністра фінансів Рівз про майбутнє жорстке фіскальне регулювання».

У середу на азіатських фондових ринках переважали продажі: японський Nikkei впав на 4,7%, а південнокорейський KOSPI - на 6,2% після того, як обидва індекси досягли рекордних максимумів цього тижня.

Єна подорожчала на 0,5%, а потім закрилася на 0,1% вище - 153,52 за долар. Франк піднявся на 0,3% до 0,8097 за долар.

Індекс долара, який вимірює вартість валюти по відношенню до єни, франка, євро, фунта стерлінгів та двох інших валют, залишився стабільним на рівні 100,17 після того, як раніше піднявся до 100,25 вперше з 1 серпня.

Ринки розцінили різкі розбіжності серед членів ради Федеральної резервної системи, щодо правильного курсу політики, як ознаку того, що зниження ставок у найближчому майбутньому малоймовірне.

Інвестори та політики також мали справу з рекордно тривалим закриттям уряду, яке практично зупинило надходження макроекономічних даних. Це змусило приділити велику увагу приватним даним ADP про зайнятість, які будуть опубліковані пізніше в середу.

Курс долара майже не змінився і склав 1,1487 долара за євро після зростання на 0,3% на попередній сесії, досягнувши семимісячного максимуму.

Курс фунта стерлінгів залишився незмінним на рівні 1,3017 долара після падіння на 0,9% у вівторок.

Курс новозеландського долара підскочив на 0,2% до 0,5753 долара після того, як раніше впав до найнижчого з квітня рівня 0,5631 долара. Після оприлюднення даних про ринок праці він впав до 1,1512 новозеландського долара за австралійський долар, що є найнижчим рівнем з жовтня 2013 року.

Австралійський долар залишився на рівні 0,6491 долара.

Окрім того, що австралійська валюта стала жертвою настроїв уникнення ризиків на ринках, вона все ще перебувала під тиском після того, як центральний банк сигналізував про продовження паузи в підвищенні ставок, залишивши політику без змін у вівторок.

«Заява Резервного банку Австралії після засідання не була настільки жорсткою, як могла б бути, з огляду на істотне зростання інфляції минулого тижня», - зазначив Джозеф Капурсо, стратег Commonwealth Bank of Australia, який бачить ризики подальшого ослаблення до рівня підтримки близько 0,6404 долара.

Провідна криптовалюта біткойн подорожчала на 1,7% до рівня близько 102 000 доларів, намагаючись відновитися після падіння на 6,1% у вівторок до рівня нижче 99 000 доларів, що є найнижчим показником з 22 червня.