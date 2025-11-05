Волл-стріт завершила день падінням, оскільки керівники банків попередили про можливий спад, що посилило побоювання щодо технологічної бульбашки

Американські акції закрилися різким падінням у вівторок, оскільки великі банки попередили, що фондові ринки можуть зазнати спаду, що відображає зростаючі побоювання щодо завищених оцінок.

Всі три основні фондові індекси США просіли в негативну зону після того, як керівники Morgan Stanley і Goldman Sachs посилили побоювання щодо можливої ринкової бульбашки, а індекс S&P 500 піднявся до серії історичних максимумів, в основному завдяки буму штучного інтелекту.

S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільшого одноденного падіння з 10 жовтня.

Акції технологічних компаній особливо сильно вплинули на Nasdaq: шість із «великої сімки» акцій, пов'язаних з штучним інтелектом, втратили позиції протягом дня.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 4,0%.

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон минулого місяця попередив про підвищений ризик значної корекції фондового ринку протягом найближчих шести місяців до двох років, посилаючись на такі фактори, як геополітична напруженість.

«Інвестори, принаймні сьогодні, здаються трохи більш стурбованими оцінкою вартості, ніж були протягом деякого часу», - сказав Чак Карлсон, генеральний директор Horizon Investment Services в Хаммонді, штат Індіана.

«Багато з цих компаній мали досить завищену оцінку, а їхні прибутки були хорошими, але не чудовими», - додав Карлсон. «А це прямий шлях до фіксації прибутку».

Зупинка роботи уряду США, що стала наслідком тупикової ситуації в Конгресі, наближається до рекорду за тривалістю. Внаслідок цього виник дефіцит офіційних урядових даних, що призвело до посиленого аналізу приватних джерел, таких як Національний звіт про зайнятість ADP, який очікується в середу.

Коментарі представників Федеральної резервної системи аналізуються на предмет підказок щодо того, як центральний банк, що залежить від даних, буде формувати свою монетарну політику за відсутності важливих економічних показників.

Місцеві вибори мера Нью-Йорка та губернаторів Нью-Джерсі і Вірджинії також будуть ретельно відстежуватися.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 251,44 пункту, або 0,53%, до 47 085,24, S&P 500 втратив 80,42 пункти, або 1,17%, до 6 771,55, а Nasdaq Composite втратив 486,09 пункти, або 2,04%, до 23 348,64.

Технологічний сектор продемонстрував найбільше падіння серед 11 основних секторів, що входять до S&P 500, втративши 2,3%. Фінансовий сектор очолив список лідерів зростання.

Palantir Technologies впав на 8,0%, незважаючи на кращий, ніж очікувалося, прогноз доходів компанії з аналізу даних за четвертий квартал. Акції компанії злетіли на понад 152% з початку року.

Uber впав на 5,1% після того, як платформа для замовлення таксі не досягла квартального прибутку, тоді як Henry Schein піднявся на 10,8% після підвищення прогнозу річного прибутку.

Spotify та акції Shopify, що котируються на біржі США, впали на 2,3% та 6,9% відповідно після оприлюднення квартальних результатів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,45 до 1, при цьому було зафіксовано 68 нових максимумів і 178 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 1134 акції подорожчали, а 3578 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 3,16 до 1.

S&P 500 зафіксував 13 нових 52-тижневих максимумів і 19 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 54 нових максимумів і 260 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,82 млрд акцій, порівняно з середнім показником 21,04 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.