Мінфін на аукціонах ОВДП 4 листопада залучив до держбюджету 4,6 млрд грн

Міністерство фінансів України 4 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,63 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"4,63 млрд грн залучили до держбюджету під час першого розміщення у листопаді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, найбільший попит інвесторів припав на папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 17,5%, за якими залучено 2,38 млрд грн. Коротші випуски - на 1,1 року (16,35%) та 1,7 року (17,1%) - забезпечили 1,52 млрд грн і 511 млн грн відповідно.

Також розміщено облігації строком 3,1 року з дохідністю 17,8% на 216 млн грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 149* 150 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000237416 Дорозміщення

UA4000237424 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 04.11.2025 04.11.2025 Дата оплати за придбані облігації 05.11.2025 05.11.2025 Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025 Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026 Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026 Дата оплати відсотків 23.06.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 378 595 Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 420 503 000 481 146 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 420 503 000 481 146 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 655 336 000 14 702 596 000 Кількість поданих заявок, шт. 18 7 Кількість задоволених заявок, шт. 18 7 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 1 527 369 508.39 510 879 802.20 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 151* 152 Код випуску облігацій Первинне

розміщення

UA4000237804 Дорозміщення

UA4000237556 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 04.11.2025 04.11.2025 Дата оплати за придбані облігації 05.11.2025 05.11.2025 Дата оплати відсотків 25.03.2026 19.11.2025 Дата оплати відсотків 23.09.2026 20.05.2026 Дата оплати відсотків 24.03.2027 18.11.2026 Дата оплати відсотків 22.09.2027 19.05.2027 Дата оплати відсотків 22.03.2028 17.11.2027 Дата оплати відсотків 17.05.2028 Дата оплати відсотків 15.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 87.50 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 17.50 17.80 Термін обігу (днів) 868 1 106 Дата погашення 22.03.2028 15.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 336 322 000 200 027 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 336 322 000 200 027 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 336 322 000 10 780 867 000 Кількість поданих заявок, шт. 22 10 Кількість задоволених заявок, шт. 22 10 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.50 17.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 17.70 Встановлена дохідність, % 17.50 17.80 Середньозважена дохідність, % 17.50 17.80 Надходження до бюджету 2 382 000 875.10 216 407 821.36 * - військові облігації Дані: Мінфін України



