Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 4 листопада залучив до держбюджету 4,6 млрд грн

23:19 04.11.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 4 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,63 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"4,63 млрд грн залучили до держбюджету під час першого розміщення у листопаді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, найбільший попит інвесторів припав на папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 17,5%, за якими залучено 2,38 млрд грн. Коротші випуски - на 1,1 року (16,35%) та 1,7 року (17,1%) - забезпечили 1,52 млрд грн і 511 млн грн відповідно.

Також розміщено облігації строком 3,1 року з дохідністю 17,8% на 216 млн грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону149*150
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000237416		Дорозміщення
UA4000237424
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 04.11.2025 04.11.2025
Дата оплати за придбані облігації 05.11.2025 05.11.2025
Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025
Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026
Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026
Дата оплати відсотків  23.06.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 378 595
Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 420 503 000 481 146 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 420 503 000 481 146 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 655 336 000 14 702 596 000
Кількість поданих заявок, шт. 18 7
Кількість задоволених заявок, шт. 18 7
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 1 527 369 508.39 510 879 802.20

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону151*152
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
UA4000237804		Дорозміщення
UA4000237556
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 04.11.2025 04.11.2025
Дата оплати за придбані облігації 05.11.2025 05.11.2025
Дата оплати відсотків 25.03.2026 19.11.2025
Дата оплати відсотків 23.09.2026 20.05.2026
Дата оплати відсотків 24.03.2027 18.11.2026
Дата оплати відсотків 22.09.2027 19.05.2027
Дата оплати відсотків 22.03.2028 17.11.2027
Дата оплати відсотків  17.05.2028
Дата оплати відсотків  15.11.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 87.50 89.00
Номінальний рівень дохідності, % 17.50 17.80
Термін обігу (днів) 868 1 106
Дата погашення 22.03.2028 15.11.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 336 322 000 200 027 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 336 322 000 200 027 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 336 322 000 10 780 867 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 10
Кількість задоволених заявок, шт. 22 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.50 17.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 17.70
Встановлена дохідність, % 17.50 17.80
Середньозважена дохідність, % 17.50 17.80
Надходження до бюджету 2 382 000 875.10 216 407 821.36

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес