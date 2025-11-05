Фінансові новини
Мінфін на аукціонах ОВДП 4 листопада залучив до держбюджету 4,6 млрд грн
Міністерство фінансів України 4 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,63 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"4,63 млрд грн залучили до держбюджету під час першого розміщення у листопаді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, найбільший попит інвесторів припав на папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 17,5%, за якими залучено 2,38 млрд грн. Коротші випуски - на 1,1 року (16,35%) та 1,7 року (17,1%) - забезпечили 1,52 млрд грн і 511 млн грн відповідно.
Також розміщено облігації строком 3,1 року з дохідністю 17,8% на 216 млн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|149*
|150
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000237416
|Дорозміщення
UA4000237424
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|04.11.2025
|04.11.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|05.11.2025
|05.11.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|24.12.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|24.06.2026
|Дата оплати відсотків
|18.11.2026
|23.12.2026
|Дата оплати відсотків
|23.06.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|378
|595
|Дата погашення
|18.11.2026
|23.06.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 420 503 000
|481 146 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 420 503 000
|481 146 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|14 655 336 000
|14 702 596 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|18
|7
|Кількість задоволених заявок, шт.
|18
|7
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|1 527 369 508.39
|510 879 802.20
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|151*
|152
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000237804
|Дорозміщення
UA4000237556
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|04.11.2025
|04.11.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|05.11.2025
|05.11.2025
|Дата оплати відсотків
|25.03.2026
|19.11.2025
|Дата оплати відсотків
|23.09.2026
|20.05.2026
|Дата оплати відсотків
|24.03.2027
|18.11.2026
|Дата оплати відсотків
|22.09.2027
|19.05.2027
|Дата оплати відсотків
|22.03.2028
|17.11.2027
|Дата оплати відсотків
|17.05.2028
|Дата оплати відсотків
|15.11.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|87.50
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.50
|17.80
|Термін обігу (днів)
|868
|1 106
|Дата погашення
|22.03.2028
|15.11.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 336 322 000
|200 027 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 336 322 000
|200 027 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|2 336 322 000
|10 780 867 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|22
|10
|Кількість задоволених заявок, шт.
|22
|10
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.50
|17.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.40
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|17.50
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|17.50
|17.80
|Надходження до бюджету
|2 382 000 875.10
|216 407 821.36
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|
|
