Частка NPL у банківському секторі продовжує скорочуватися

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі надалі скорочується. Станом на 01 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня - 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі - 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні - вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, до 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за дев'ять місяців 2025 року знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%, бізнесу - на 6,5 в. п. до 32,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

* у приватних українських банках - до 9,3%;
* у банках з іноземним капіталом - до 7,5%;
* у державних банках - до 36,8%.

Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015-2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк"), частка NPL станом на 01 жовтня 2025 року становить 19,5% у державних банках та 14,3% - загалом у банківській системі.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

