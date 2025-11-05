Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 04:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка NPL у банківському секторі продовжує скорочуватися
22:47 04.11.2025 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі надалі скорочується. Станом на 01 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня - 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року.
Нагадаємо, у перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі - 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.
Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні - вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.
Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, до 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.
Частка NPL фізичних осіб за дев'ять місяців 2025 року знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%, бізнесу - на 6,5 в. п. до 32,5%.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:
* у приватних українських банках - до 9,3%;
* у банках з іноземним капіталом - до 7,5%;
* у державних банках - до 36,8%.
Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015-2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк"), частка NPL станом на 01 жовтня 2025 року становить 19,5% у державних банках та 14,3% - загалом у банківській системі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
|ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 4 листопада залучив до держбюджету 4,6 млрд грн
|Частка NPL у банківському секторі продовжує скорочуватися
|Нацбанк визнав неплатоспроможним РВС Банк
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0669 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.11.25
|Золото тримається нижче 4000 доларів на тлі стійкості долара та прогнозів щодо ставок ФРС
Бізнес
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman