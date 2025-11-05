Частка NPL у банківському секторі продовжує скорочуватися

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі надалі скорочується. Станом на 01 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня - 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі - 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні - вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14,0%, до 1,480 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за дев'ять місяців 2025 року знизилася на 2,7 в. п. до 12,8%, бізнесу - на 6,5 в. п. до 32,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

* у приватних українських банках - до 9,3%;

* у банках з іноземним капіталом - до 7,5%;

* у державних банках - до 36,8%.

Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015-2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк"), частка NPL станом на 01 жовтня 2025 року становить 19,5% у державних банках та 14,3% - загалом у банківській системі.

