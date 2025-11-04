Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0669 грн/$1
12:49 04.11.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 листопада 2025 року.
|Показник
|03.11.2025
|04.11.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.0165
|42.0669
|0.12
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 4 листопада - 42,0409 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
