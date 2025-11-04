Фінансові новини
Золото тримається нижче 4000 доларів на тлі стійкості долара та прогнозів щодо ставок ФРС
08:51 04.11.2025 |
У вівторок золото знову торгувалося нижче позначки 4000 доларів за унцію, оскільки долар залишався стійким на рівні понад тримісячного максимуму, а зменшення ймовірності чергового зниження процентних ставок у США в грудні та послаблення торговельних напружень між США і Китаєм послабили попит на дорогоцінний метал.
Станом на 06:25 за Гринвічем спотове золото подешевшало на 0,8% до 3970,39 доларів за унцію. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подешевшали майже на 1% до 3979,30 доларів за унцію.
Долар стабілізувався, коливаючись поблизу тримісячного максимуму, оскільки розбіжності в Федеральній резервній системі США спонукали трейдерів стримати ставки на зниження процентних ставок.
«Зміцнення долара є перешкодою для золота, оскільки трейдери перераховують ймовірність чергового зниження ставок до кінця року», - зазначив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.
Минулого тижня ФРС США вдруге цього року знизила процентні ставки, але голова ФРС Джером Пауелл заявив, що чергове зниження цього року «не є вирішеним питанням».
За даними FedWatch Tool від CME, учасники ринку зараз вбачають 65% ймовірність чергового зниження ставок у грудні, що нижче за 90%, які були до заяви Пауелла.
У понеділок представники ФРС продовжили висловлювати суперечливі думки щодо економіки, і ця дискусія, ймовірно, посилиться напередодні грудневого засідання з питань монетарної політики та за відсутності ключових даних, зокрема від Бюро статистики праці, через закриття федерального уряду.
Золото, яке не приносить доходу, набуває в умовах низьких процентних ставок та в періоди економічної невизначеності.
Інвестори зараз з нетерпінням чекають на оприлюднення даних ADP про зайнятість у США, яке має відбутися в середу, та індексів ISM PMI цього тижня, щоб отримати підказки щодо зниження ставок.
«Якщо ми побачимо ще один невтішний показник ADP, це може дати золоту привід знову почати зростати», - додав Вотер.
Золото, яке з початку року подорожчало на 53%, впало більш ніж на 8% від рекордного максимуму, досягнутого 20 жовтня.
Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що погодився знизити мита на китайські товари в обмін на поступки з боку Пекіна.
У той же час, спотове срібло подешевшало на 1,3% до 47,47 долара за унцію, платина подешевшала на 1,1% до 1548,15 долара, а паладій подешевшав на 2,8% до 1404,68 долара.
