Азіатські акції падають, оскільки трейдери оцінюють нестійке перемир'я між США і Китаєм; РБА зберігає ставки

Азіатські акції в основному були стриманими у вівторок, оскільки інвестори оцінювали нестійке торгове перемир'я між США і Китаєм і зважували відновлення технологічних напружень, тоді як акції в Сіднеї залишалися нижчими після того, як Резервний банк Австралії, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін.

Ринки в Сеулі очолили регіональні втрати, а індекс KOSPI впав після різкого рекордного зростання в останні тижні.

Волл-стріт закрилася неоднозначно, з приростом у технологічному секторі після того, як Amazon і OpenAI оголосили про угоду на суму 38 млрд доларів у сфері хмарних технологій.

Ф'ючерси на американські акції знизилися під час азіатських торгів о 04:10 за Гринвічем.

РБА залишив процентні ставки без змін на рівні 3,60% у вівторок, як і очікувалося, оскільки політики зважили нещодавнє зростання інфляції проти ознак відновлення економіки та тривалої глобальної невизначеності.

Трейдери проаналізували заяву центрального банку на предмет натяків щодо того, коли може початися зниження ставок у 2026 році, хоча РБА не надав багато інформації.

Центральний банк зайняв обережну позицію через ціновий тиск, додавши, що ринок праці все ще залишається «дещо напруженим».

Австралійський індекс S&P/ASX 200 втратив 0,7% після цього рішення, оскільки воно було в значній мірі враховане в цінах.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що найсучасніші чіпи Blackwell від Nvidia будуть зарезервовані для внутрішнього використання.

Трамп заявив в інтерв'ю програмі «60 хвилин», що чіпи Blackwell AI «залишаться в США» і не будуть продаватися Китаю, підкресливши, що контроль за експортом технологій буде зберігатися навіть після тимчасового торгового перемир'я, досягнутого минулого тижня.

Тим часом посол Китаю в США Сє Фен закликав Вашингтон поважати «червоні лінії» Пекіна після недавнього саміту Трампа і Сі в Південній Кореї, де обидва лідери домовилися про однорічне перемир'я і відновлення діалогу на високому рівні з питань торгівлі, технологій і безпеки.

Сє заявив, що угода «переглянула» відносини, але попередив, що напруженість може легко спалахнути, якщо будуть порушені основні інтереси Китаю, включаючи Тайвань і права людини.

Інвестори залишалися обережними щодо тривалості перемир'я, відзначаючи, що фундаментальні розбіжності між двома найбільшими економіками світу залишаються невирішеними.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,5%, а індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі практично не змінився.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,5% у вівторок після повернення з вихідних, а більш широкий індекс TOPIX залишився без змін.

Південнокорейський індекс KOSPI очолив падіння, втративши майже 2% після досягнення рекордних максимумів на попередній сесії.

Індекс Straits Times у Сінгапурі практично не змінився, а індійський Nifty 50 знизився на 0,2%.