Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції падають, оскільки трейдери оцінюють нестійке перемир'я між США і Китаєм; РБА зберігає ставки
08:34 04.11.2025 |
Азіатські акції в основному були стриманими у вівторок, оскільки інвестори оцінювали нестійке торгове перемир'я між США і Китаєм і зважували відновлення технологічних напружень, тоді як акції в Сіднеї залишалися нижчими після того, як Резервний банк Австралії, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін.
Ринки в Сеулі очолили регіональні втрати, а індекс KOSPI впав після різкого рекордного зростання в останні тижні.
Волл-стріт закрилася неоднозначно, з приростом у технологічному секторі після того, як Amazon і OpenAI оголосили про угоду на суму 38 млрд доларів у сфері хмарних технологій.
Ф'ючерси на американські акції знизилися під час азіатських торгів о 04:10 за Гринвічем.
РБА залишив процентні ставки без змін на рівні 3,60% у вівторок, як і очікувалося, оскільки політики зважили нещодавнє зростання інфляції проти ознак відновлення економіки та тривалої глобальної невизначеності.
Трейдери проаналізували заяву центрального банку на предмет натяків щодо того, коли може початися зниження ставок у 2026 році, хоча РБА не надав багато інформації.
Центральний банк зайняв обережну позицію через ціновий тиск, додавши, що ринок праці все ще залишається «дещо напруженим».
Австралійський індекс S&P/ASX 200 втратив 0,7% після цього рішення, оскільки воно було в значній мірі враховане в цінах.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що найсучасніші чіпи Blackwell від Nvidia будуть зарезервовані для внутрішнього використання.
Трамп заявив в інтерв'ю програмі «60 хвилин», що чіпи Blackwell AI «залишаться в США» і не будуть продаватися Китаю, підкресливши, що контроль за експортом технологій буде зберігатися навіть після тимчасового торгового перемир'я, досягнутого минулого тижня.
Тим часом посол Китаю в США Сє Фен закликав Вашингтон поважати «червоні лінії» Пекіна після недавнього саміту Трампа і Сі в Південній Кореї, де обидва лідери домовилися про однорічне перемир'я і відновлення діалогу на високому рівні з питань торгівлі, технологій і безпеки.
Сє заявив, що угода «переглянула» відносини, але попередив, що напруженість може легко спалахнути, якщо будуть порушені основні інтереси Китаю, включаючи Тайвань і права людини.
Інвестори залишалися обережними щодо тривалості перемир'я, відзначаючи, що фундаментальні розбіжності між двома найбільшими економіками світу залишаються невирішеними.
Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,5%, а індекс Shanghai Composite знизився на 0,3%.
Індекс Hang Seng у Гонконзі практично не змінився.
Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,5% у вівторок після повернення з вихідних, а більш широкий індекс TOPIX залишився без змін.
Південнокорейський індекс KOSPI очолив падіння, втративши майже 2% після досягнення рекордних максимумів на попередній сесії.
Індекс Straits Times у Сінгапурі практично не змінився, а індійський Nifty 50 знизився на 0,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0669 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.11.25
|Золото тримається нижче 4000 доларів на тлі стійкості долара та прогнозів щодо ставок ФРС
|Азіатські акції падають, оскільки трейдери оцінюють нестійке перемир'я між США і Китаєм; РБА зберігає ставки
|Долар досяг 3-місячного максимуму, оскільки трейдери зменшують бети на зниження процентних ставок у найближчому майбутньому
|S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням на тлі угоди Amazon-OpenAI
|Агентство Fitch підтвердило рейтинги трьом українським банкам
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ