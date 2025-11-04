Долар досяг 3-місячного максимуму, оскільки трейдери зменшують бети на зниження процентних ставок у найближчому майбутньому

У вівторок долар коливався поблизу 3-місячного максимуму, оскільки розбіжності у Федеральній резервній системі спонукали трейдерів стримати бети на зниження процентних ставок, тоді як австралійський долар коливався після того, як центральний банк проявив обережність щодо інфляційних ризиків.

Австралійський долар впав на 0,3% відразу після заяви РБА, але з того часу скоротив втрати до рівня, який був до прийняття рішення про політику, і в останній раз коштував 0,6529 долара, що на 0,17% нижче, ніж минулого дня.

РБА залишив свою облікову ставку без змін, як і очікувалося, на рівні 3,60%, заявивши, що він обережно ставиться до подальшого пом'якшення політики з огляду на вищу базову інфляцію, більш стійкий споживчий попит і пожвавлення на ринку житла.

«Заява не була такою жорсткою, як могла б бути, що спричинило помірний тиск на AUD/USD», - зазначила Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Зараз РБА очікує, що базова інфляція - скоригований середній показник, за яким уважно стежить центральний банк - прискориться до кінця року до 3,2% з поточних 3%. Це було різким підвищенням порівняно з попереднім прогнозом стабільних 2,6% у найближчі роки.

«Загалом, обережний тон і оновлені економічні прогнози відповідають нашій думці, що РБА залишиться на поточних позиціях», - сказала Конг.

Тим часом представники ФРС продовжували висловлювати суперечливі думки щодо стану економіки та ризиків, що стоять перед нею, через відсутність економічних даних, оприлюднення яких було призупинено через закриття федерального уряду.

Федеральний резервний банк США знизив ставки минулого тижня, але голова Джером Пауелл припустив, що це може бути останнє зниження в цьому році. За даними CME FedWatch, трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставок у грудні на 65%, порівняно з 94% тижнем раніше.

Ця зміна в короткострокових очікуваннях сприяла зміцненню долара. Євро впав до тримісячного мінімуму в 1,1498 долара, але зрештою стабілізувався на рівні 1,15145 долара, а фунт стерлінгів коштував 1,312 долара, знизившись на 0,13%.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести інших валют, зріс на 0,1% до 99,99, досягнувши тримісячного мінімуму.

Конг з CBA зазначив, що розбіжності в думках серед представників ФРС свідчать про те, що зниження ставки в грудні не є гарантованим.

«Без оприлюднення офіційних економічних даних США важко уявити подальше різке зниження цін на зниження ставок і істотне зростання долара США».

Через відсутність урядових економічних даних через другий за тривалістю урядовий шатдаун інвестори цього тижня звертають увагу на недержавні джерела економічних даних, зокрема дані ADP про зайнятість, щоб оцінити стан американської економіки.

У понеділок дані виробників, опубліковані в опитуванні Інституту управління поставками, намалювали сумну картину стану промислового сектора, показавши, що виробництво в США скоротилося в жовтні восьмий місяць поспіль, оскільки обсяг нових замовлень залишався низьким.

«Кінець закриття уряду не видно, і чим довше це триватиме, тим більшими будуть економічні наслідки», - зазначили стратеги MUFG у своїй записці.

«Пауелл, ймовірно, хоче уникнути враження, що ринки змушують ФРС знижувати ставки. Ми як і раніше вважаємо, що ринок праці вимагає подальшого зниження ставок, але ризик полягає в тому, що ФРС пропустить наступні засідання».

Жорсткий поворот Пауелла стався в невдалий для єни момент, оскільки Банк Японії минулого тижня залишив ставки без змін.

Єна остаточно стабілізувалася на рівні 154,11 за долар США після того, як раніше досягла восьмимісячного мінімуму, що викликало певні коментарі з боку Токіо і посилило побоювання щодо втручання.

Хоча минулого тижня губернатор Казуо Уеда надіслав найсильніший сигнал про те, що підвищення ставок можливе вже в грудні, ринки залишилися незадоволеними поступовим підходом центрального банку.

Єна наближається до рівнів, на яких японські власті втручалися в ринки в 2022 і 2024 роках, щоб підтримати валюту.

«Зараз здається, що єна дуже слабка за майже всіма показниками», - сказав Томас Метьюз, глава відділу ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Capital Economics.

«Інвестори також все ще враховують у цінах певну ймовірність підвищення ставок на наступному засіданні. Отже, якщо Банк Японії не посилить політику до кінця року, а він, ймовірно, цього не зробить, найімовірнішим сценарієм для єни є подальше ослаблення в найближчій перспективі».