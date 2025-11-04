Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням на тлі угоди Amazon-OpenAI
07:54 04.11.2025 |
Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися в понеділок з підвищенням, причому значну частину зростання забезпечили угоди, пов'язані зі штучним інтелектом, навіть незважаючи на те, що короткострокова монетарна політика Федеральної резервної системи стала все більш туманною через брак офіційних економічних даних по США.
Технологічні та пов'язані з технологіями компанії допомогли Nasdaq досягти найбільшого зростання. Медичні компанії UnitedHealth Group UNH.N і Merck MRK.N, які впали на 2,3% і 4,1% відповідно, утримали Dow у негативній зоні.
Серед основних факторів зростання, Amazon оголосила про укладення угоди з OpenAI на суму 38 млрд доларів, яка дозволить виробнику ChatGPT запускати та масштабувати свої робочі навантаження штучного інтелекту на хмарній інфраструктурі Amazon Web Services. Акції Amazon подорожчали на 4,0%.
Акції Nvidia подорожчали на 2,2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що найсучасніші мікрочіпи виробника чіпів для штучного інтелекту будуть зарезервовані для американських компаній і не потраплять до Китаю та інших країн.
На вихідних Білий дім оприлюднив деталі угоди, досягнутої президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, про деескалацію торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.
«Угода з Amazon та інші новини про злиття і поглинання підштовхнули ринок, і, як ви знаєте, ми увійшли в тиждень після отримання незначно позитивних новин у вихідні, як про торговельну ситуацію в Китаї, так і про деякі м'які заяви ФРС», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії в Baird у Луїсвіллі, штат Кентуккі.
«(Але) це, безумовно, ринок, який очолюють великі технологічні напівпровідники, і так було майже протягом усього цього бугаєвого ринку».
Акції Kimberly-Clark впали на 14,6% після того, як стало відомо, що компанія споживчих товарів придбає виробника Tylenol Kenvue за понад 40 мільярдів доларів. Акції Kenvue подорожчали на 12,3%.
Хоча офіційні економічні дані залишаються обмеженими через тривале закриття уряду, Інститут управління поставками та S&P Global опублікували індекси менеджерів із закупівель, які показали, що американські заводи продовжують боротися з невизначеністю, спричиненою митною політикою Трампа.
Очікується, що у середу Верховний суд США розгляне аргументи щодо законності мит Трампа.
Після очікуваного зниження процентної ставки минулого тижня наступний крок ФРС стає все більш неясним через відсутність економічних показників внаслідок триваючого закриття уряду.
Національний індекс зайнятості ADP, який очікується у середу, може пролити світло на стан ринку праці США.
Представники ФРС висловили суперечливі думки: губернатор ФРС Стівен Міран виступив за додаткове зниження ставок, але президент ФРС Чикаго Остін Гулсбі заявив, що він скептично ставиться до додаткового зниження, оскільки інфляція залишається значно вищою за річний цільовий показник центрального банку в 2%.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 226,19 пункту, або 0,48%, до 47 336,68, індекс S&P 500 зріс на 11,77 пункту, або 0,17%, до 6 851,97, а індекс Nasdaq Composite зріс на 109,77 пункту, або 0,46%, до 23 834,72.
З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше зростання за відсотками продемонстрував сектор споживчих товарів, а найбільше падіння - сектор сировинних матеріалів.
Сезон звітності за третій квартал у розпалі: понад 300 компаній з індексу S&P 500 вже опублікували свої фінансові результати. Згідно з останніми даними LSEG, 83% з них перевершили прогнози аналітиків.
На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,34 до 1. На NYSE було зафіксовано 202 нових максимуми та 142 нових мінімуми.
На Nasdaq 1799 акцій подорожчали, а 2887 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,6 до 1.
S&P 500 зафіксував 16 нових 52-тижневих максимумів і 32 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 74 нових максимуми і 181 новий мінімум.
Обсяг торгів на американських біржах склав 19,62 млрд акцій, порівняно з середнім показником 21,11 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0669 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.11.25
|Золото тримається нижче 4000 доларів на тлі стійкості долара та прогнозів щодо ставок ФРС
|Азіатські акції падають, оскільки трейдери оцінюють нестійке перемир'я між США і Китаєм; РБА зберігає ставки
|Долар досяг 3-місячного максимуму, оскільки трейдери зменшують бети на зниження процентних ставок у найближчому майбутньому
|S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням на тлі угоди Amazon-OpenAI
|Агентство Fitch підтвердило рейтинги трьом українським банкам
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ