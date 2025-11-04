S&P 500 і Nasdaq закрилися з підвищенням на тлі угоди Amazon-OpenAI

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися в понеділок з підвищенням, причому значну частину зростання забезпечили угоди, пов'язані зі штучним інтелектом, навіть незважаючи на те, що короткострокова монетарна політика Федеральної резервної системи стала все більш туманною через брак офіційних економічних даних по США.

Технологічні та пов'язані з технологіями компанії допомогли Nasdaq досягти найбільшого зростання. Медичні компанії UnitedHealth Group UNH.N і Merck MRK.N, які впали на 2,3% і 4,1% відповідно, утримали Dow у негативній зоні.

Серед основних факторів зростання, Amazon оголосила про укладення угоди з OpenAI на суму 38 млрд доларів, яка дозволить виробнику ChatGPT запускати та масштабувати свої робочі навантаження штучного інтелекту на хмарній інфраструктурі Amazon Web Services. Акції Amazon подорожчали на 4,0%.

Акції Nvidia подорожчали на 2,2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що найсучасніші мікрочіпи виробника чіпів для штучного інтелекту будуть зарезервовані для американських компаній і не потраплять до Китаю та інших країн.

На вихідних Білий дім оприлюднив деталі угоди, досягнутої президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, про деескалацію торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

«Угода з Amazon та інші новини про злиття і поглинання підштовхнули ринок, і, як ви знаєте, ми увійшли в тиждень після отримання незначно позитивних новин у вихідні, як про торговельну ситуацію в Китаї, так і про деякі м'які заяви ФРС», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії в Baird у Луїсвіллі, штат Кентуккі.

«(Але) це, безумовно, ринок, який очолюють великі технологічні напівпровідники, і так було майже протягом усього цього бугаєвого ринку».

Акції Kimberly-Clark впали на 14,6% після того, як стало відомо, що компанія споживчих товарів придбає виробника Tylenol Kenvue за понад 40 мільярдів доларів. Акції Kenvue подорожчали на 12,3%.

Хоча офіційні економічні дані залишаються обмеженими через тривале закриття уряду, Інститут управління поставками та S&P Global опублікували індекси менеджерів із закупівель, які показали, що американські заводи продовжують боротися з невизначеністю, спричиненою митною політикою Трампа.

Очікується, що у середу Верховний суд США розгляне аргументи щодо законності мит Трампа.

Після очікуваного зниження процентної ставки минулого тижня наступний крок ФРС стає все більш неясним через відсутність економічних показників внаслідок триваючого закриття уряду.

Національний індекс зайнятості ADP, який очікується у середу, може пролити світло на стан ринку праці США.

Представники ФРС висловили суперечливі думки: губернатор ФРС Стівен Міран виступив за додаткове зниження ставок, але президент ФРС Чикаго Остін Гулсбі заявив, що він скептично ставиться до додаткового зниження, оскільки інфляція залишається значно вищою за річний цільовий показник центрального банку в 2%.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 226,19 пункту, або 0,48%, до 47 336,68, індекс S&P 500 зріс на 11,77 пункту, або 0,17%, до 6 851,97, а індекс Nasdaq Composite зріс на 109,77 пункту, або 0,46%, до 23 834,72.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше зростання за відсотками продемонстрував сектор споживчих товарів, а найбільше падіння - сектор сировинних матеріалів.

Сезон звітності за третій квартал у розпалі: понад 300 компаній з індексу S&P 500 вже опублікували свої фінансові результати. Згідно з останніми даними LSEG, 83% з них перевершили прогнози аналітиків.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,34 до 1. На NYSE було зафіксовано 202 нових максимуми та 142 нових мінімуми.

На Nasdaq 1799 акцій подорожчали, а 2887 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,6 до 1.

S&P 500 зафіксував 16 нових 52-тижневих максимумів і 32 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 74 нових максимуми і 181 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,62 млрд акцій, порівняно з середнім показником 21,11 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.