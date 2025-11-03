Долар помірно дорожчає до основних світових валют

Долар США помірно піднімається в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Ключовими подіями поточного тижня для світових ринків стануть засідання Банку Англії в четвер, а також публікація низки статданих зі США, які збирають приватні організації, - ринок особливо пильно за ними стежитиме, адже офіційну статистику не публікують через припинення роботи федерального уряду.

Зокрема, незалежна організація ADP оприлюднить дані про ситуацію на ринку праці, а Інститут управління поставками (ISM) - індекси активності у виробничому секторі та сфері послуг.

Підтримку долару надає ослаблення очікувань зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, імовірність її зниження на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні трейдери оцінюють в 69,3%, тоді як раніше оцінка перевищувала 90%.

У п'ятницю двоє членів керівництва ФРС дали зрозуміти, що не вбачають порреби в подальшому пом'якшенні грошово-кредитної політики найближчим часом. Зокрема, глава Федерального резервного банку (ФРБ) Канзас-Сіті Джеффрі Шмід, який голосував за збереження ставки на попередньому рівні на жовтневому засіданні, заявив, що її зниження не надасть значної підтримки ринку праці, але може мати довгострокові наслідки для інфляції.

Пара євро/долар за даними на 14:39 EET торгується на рівні $1,1522 порівняно з $1,1539 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,15%.

Курс фунта до долара опустився на 0,1%, до $1,3137 з $1,3151 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася на 0,1%, до 154,15 єни проти 154,01 єни на закриття попередніх торгів.