Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар помірно дорожчає до основних світових валют
15:42 03.11.2025 |
Долар США помірно піднімається в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.
Ключовими подіями поточного тижня для світових ринків стануть засідання Банку Англії в четвер, а також публікація низки статданих зі США, які збирають приватні організації, - ринок особливо пильно за ними стежитиме, адже офіційну статистику не публікують через припинення роботи федерального уряду.
Зокрема, незалежна організація ADP оприлюднить дані про ситуацію на ринку праці, а Інститут управління поставками (ISM) - індекси активності у виробничому секторі та сфері послуг.
Підтримку долару надає ослаблення очікувань зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, імовірність її зниження на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні трейдери оцінюють в 69,3%, тоді як раніше оцінка перевищувала 90%.
У п'ятницю двоє членів керівництва ФРС дали зрозуміти, що не вбачають порреби в подальшому пом'якшенні грошово-кредитної політики найближчим часом. Зокрема, глава Федерального резервного банку (ФРБ) Канзас-Сіті Джеффрі Шмід, який голосував за збереження ставки на попередньому рівні на жовтневому засіданні, заявив, що її зниження не надасть значної підтримки ринку праці, але може мати довгострокові наслідки для інфляції.
Пара євро/долар за даними на 14:39 EET торгується на рівні $1,1522 порівняно з $1,1539 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,15%.
Курс фунта до долара опустився на 0,1%, до $1,3137 з $1,3151 у п'ятницю.
Вартість американської валюти в парі з єною збільшилася на 0,1%, до 154,15 єни проти 154,01 єни на закриття попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Агентство Fitch підтвердило рейтинги трьом українським банкам
|Долар помірно дорожчає до основних світових валют
|Європейські ринки акцій зростають у першу сесію листопада
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.11.25
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0165 грн/$1
|Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів кмп, інші 5 - не раніше січня 2026р
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA