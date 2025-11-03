Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські ринки акцій зростають у першу сесію листопада

13:35 03.11.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси зростають у понеділок, ринок оцінює корпоративні новини та економічні дані.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:20 EET піднявся на 0,32% - до 573,73 пункту.

Британський FTSE 100 збільшився на 0,07%, німецький DAX - на 0,81%, французький CAC 40 - на 0,17%, італійський FTSE MIB - на 0,47%, іспанський IBEX 35 - на 0,35%.

Жовтневий індекс менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, опублікований у понеділок, вказав на зростання ділової активності. Остаточне значення PMI становило 50 пунктів порівняно з 49,8 пункту у вересні, що збіглося з попередньою оцінкою.

Промислові PMI в Німеччині, Франції та Італії збільшилися в жовтні, але залишилися нижчими за позначку в 50 пунктів, що свідчить про спад активності. Іспанський індикатор підскочив до 52,1 пункту з 51,5 пункту місяцем раніше.

Акції Renault SA входять до числа лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600, додаючи 3,3%. Французький автовиробник оголосив про продаж 26,4% у бразильському підрозділі китайської Geely, а також дав зрозуміти, що готовий до партнерств з іншими представниками сектора.

Папери Mercedes-Benz подорожчали на 3,2%, Volkswagen - на 2,5%, Porsche - на 1,5%, BMW AG - на 1,7%.

Ринкова вартість BP Plc збільшилася на 0,3%. Британська нафтокомпанія продає міноритарні частки в сланцевих активах у США інвесткомпанії Sixth Street за $1,5 млрд. Ідеться про активи в сегменті midstream (зберігання і транспортування) у Пермському басейні та басейні Eagle Ford.

Акції Shell додають у ціні 0,3%, TotalEnergies - втрачають 0,2%.

Капіталізація Ryanair опустилася на 2,6%. Авіакомпанія збільшила чистий прибуток у першому фінансовому півріччі на 42%, що перевершило прогнози ринку. У Ryanair зазначають, що попередні бронювання на третій квартал 2025 року випереджають показники за той самий період роком раніше. Водночас подальше підвищення цін на квитки стає скрутним, попередила компанія.

Ціна паперів Davide Campari Milano знизилася на 3,4% на інформації про арешт податковою поліцією Італії акцій виробника алкогольних напоїв на суму 1,29 млрд євро, які належать його контролювальному акціонеру, у зв'язку з підозрами в ухиленні від сплати податків.

Котирування акцій гірничодобувних компаній знижуються на сигналах уповільнення темпів зростання активності в промисловому секторі Китаю. Папери Antofagasta подешевшали на 1,4%, Rio Tinto - на 1,9%, Glencore - на 1,5%, Anglo American - на 1,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

