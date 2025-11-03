НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0165 грн/$1

За період, з 27 по 31 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 691,5 млн дол, що на 50,45 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 100 тис дол, що на 400 тис дол менше, ніж минулого тижня.