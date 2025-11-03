Фінансові новини
03.11.25
08:59
- RSS
- мапа сайту
За тиждень Нацбанк продав 691 мільйон доларів
08:30 03.11.2025 |
За тиждень з 27 по 31 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 691,5 млн дол, при цьому купив 100 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 27 по 31 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 691,5 млн дол, що на 50,45 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 100 тис дол, що на 400 тис дол менше, ніж минулого тижня.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, Курс НБУ. почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
