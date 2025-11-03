Фінансові новини
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Золото стабілізується на тлі зміцнення долара, оскільки інвестори зменшують бети на зниження процентних ставок
08:19 03.11.2025 |
У понеділок золото залишалося стабільним, стримуючись сильним доларом, оскільки інвестори зменшили бети на подальше зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в найближчому майбутньому, а послаблення торговельних напружень між США і Китаєм також стримало попит на золото.
О 07:04 EET спотове золото стабілізувалося на рівні 4000,65 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,4% до 4010 доларів за унцію.
Ціни знизилися приблизно на 9% від рекордного максимуму в 4381,21 долара, досягнутого 20 жовтня, оскільки долар піднявся до майже тримісячного максимуму.
«Через деякі технічні фактори відсутній висхідний імпульс (у золота), а долар залишається досить стійким, що негативно впливає на золото», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.
29 жовтня ФРС вдруге цього року знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, але жорсткі коментарі голови ФРС Джерома Пауелла після цього поставили під сумнів подальше пом'якшення політики в 2025 році.
За даними FedWatch Tool від CME, трейдери зараз вбачають 71% ймовірність повторного зниження ставок у грудні, що нижче за 90%, які були до коментарів Пауелла.
Золото, яке не приносить доходу, набуває в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.
Інвестори стежать за іншими новинами, включаючи дані ADP про зайнятість в США та індекси ISM PMI цього тижня, які можуть змінити жорстку позицію ФРС.
«На даний момент безпечні активи втратили свою привабливість на тлі деескалації торговельних напружень між США і Китаєм. Це також може бути переходом до більш ризикованих операцій з акціями», - сказав Вонг.
Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що погодився знизити мита на китайські товари в обмін на поступки Пекіна щодо незаконної торгівлі фентанілом, закупівель американської сої та експорту рідкісних земель.
Спотове срібло подорожчало на 0,2% до 48,75 долара за унцію, платина піднялася на 1,5% до 1590,86 долара, а паладій подешевшав на 0,1% до 1432,18 долара.
