Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції слабкі через розчарування індексом PMI Китаю. KOSPI досягає нового піку
07:50 03.11.2025 |
Більшість азіатських акцій були стриманими в понеділок, оскільки інвестори осмислюють нові ознаки уповільнення динаміки у виробничому секторі Китаю, тоді як південнокорейські акції підскочили до рекордного рівня завдяки значному зростанню основних виробників мікросхем.
Увага ринків зосереджена на засіданні Банку Австралії з питань політики, яке розпочалося сьогодні.
Деякі регіональні ринки отримали підтримку від оптимістичного завершення місяця на Волл-стріт. О 02:58 EET ф'ючерси на американські акції також трохи зросли під час азіатських торгів.
Приватний індекс закупівельних менеджерів у виробничому секторі Китаю (PMI) від RatingDog знизився до 50,6 у жовтні з 51,2 у попередньому місяці, не виправдавши прогнози ринку на рівні 50,7.
Дані свідчать про те, що виробнича активність зросла лише незначно, і підсилили побоювання, що друга за величиною економіка світу залишається під тиском через низький попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 в понеділок впав на 0,5%, тоді як індекс Shanghai Composite залишився практично без змін.
Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%.
Японські ринки були закриті через державне свято.
Ііндекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,4%, а індекс Nifty 50 в Індії залишився без змін на відкритті ринку.
Південна Корея виділилася як яскрава пляма в регіоні після того, як у суботу урядові дані показали, що експорт у жовтні зріс на 3,6% порівняно з попереднім роком, перевершивши очікування щодо незначного зниження.
Поставки напівпровідників зросли на 25,4%, підкресливши стійкий глобальний попит.
Індекс KOSPI зріс на 2,4% до нового максимуму в 4216,93 пункти, завдяки значному зростанню акцій виробників мікросхем.
Акції SK Hynix подорожчали більш ніж на 10%, продовживши зростання минулого тижня після оприлюднення рекордного квартального прибутку, а акції Samsung Electronics подорожчали на 2%.
Резервний банк Австралії (RBA) розпочне дводенне засідання з питань монетарної політики в понеділок, на якому, як очікується, центральний банк у вівторок збереже базову процентну ставку на рівні 3,6% на тлі ознак стійкого інфляційного тиску.
Дані минулого тижня показали, що індекс споживчих цін в Австралії зріс на 1,3% у вересні та на 3,2% порівняно з попереднім роком, перевищивши прогнози та трохи перевищивши цільовий діапазон RBA у 2-3%.
Базова інфляція також зросла, що послабило надії на зниження ставок на початку наступного року і змусило економістів прогнозувати більш тривалий період обмежувальної політики.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 у понеділок практично не змінився.
Акції австралійської Westpac Banking Corp подорожчали на понад 2% після того, як кредитор повідомив про невелике падіння річного прибутку за рік, що закінчився 30 вересня, але все ж вище за оцінки аналітиків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|За тиждень Нацбанк продав 691 мільйон доларів
|Золото стабілізується на тлі зміцнення долара, оскільки інвестори зменшують бети на зниження процентних ставок
|Азіатські акції слабкі через розчарування індексом PMI Китаю. KOSPI досягає нового піку
|Долар наближається до тримісячного максимуму, оскільки інвестори очікують на оприлюднення даних по США
|Індекси Волл-стріт зросли завдяки Amazon, але обережність щодо ставок стримує ентузіазм
|Долар США стабільний до єни та євро, зміцнюється до фунта
|Visa збільшила обіг стейблкоїнів в 4 рази, додала нові у 4 блокчейнах та випустила понад 16 млрд токенів за останній квартал
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%