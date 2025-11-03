Азіатські акції слабкі через розчарування індексом PMI Китаю. KOSPI досягає нового піку

Більшість азіатських акцій були стриманими в понеділок, оскільки інвестори осмислюють нові ознаки уповільнення динаміки у виробничому секторі Китаю, тоді як південнокорейські акції підскочили до рекордного рівня завдяки значному зростанню основних виробників мікросхем.

Увага ринків зосереджена на засіданні Банку Австралії з питань політики, яке розпочалося сьогодні.

Деякі регіональні ринки отримали підтримку від оптимістичного завершення місяця на Волл-стріт. О 02:58 EET ф'ючерси на американські акції також трохи зросли під час азіатських торгів.

Приватний індекс закупівельних менеджерів у виробничому секторі Китаю (PMI) від RatingDog знизився до 50,6 у жовтні з 51,2 у попередньому місяці, не виправдавши прогнози ринку на рівні 50,7.

Дані свідчать про те, що виробнича активність зросла лише незначно, і підсилили побоювання, що друга за величиною економіка світу залишається під тиском через низький попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 в понеділок впав на 0,5%, тоді як індекс Shanghai Composite залишився практично без змін.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%.

Японські ринки були закриті через державне свято.

Ііндекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,4%, а індекс Nifty 50 в Індії залишився без змін на відкритті ринку.

Південна Корея виділилася як яскрава пляма в регіоні після того, як у суботу урядові дані показали, що експорт у жовтні зріс на 3,6% порівняно з попереднім роком, перевершивши очікування щодо незначного зниження.

Поставки напівпровідників зросли на 25,4%, підкресливши стійкий глобальний попит.

Індекс KOSPI зріс на 2,4% до нового максимуму в 4216,93 пункти, завдяки значному зростанню акцій виробників мікросхем.

Акції SK Hynix подорожчали більш ніж на 10%, продовживши зростання минулого тижня після оприлюднення рекордного квартального прибутку, а акції Samsung Electronics подорожчали на 2%.

Резервний банк Австралії (RBA) розпочне дводенне засідання з питань монетарної політики в понеділок, на якому, як очікується, центральний банк у вівторок збереже базову процентну ставку на рівні 3,6% на тлі ознак стійкого інфляційного тиску.

Дані минулого тижня показали, що індекс споживчих цін в Австралії зріс на 1,3% у вересні та на 3,2% порівняно з попереднім роком, перевищивши прогнози та трохи перевищивши цільовий діапазон RBA у 2-3%.

Базова інфляція також зросла, що послабило надії на зниження ставок на початку наступного року і змусило економістів прогнозувати більш тривалий період обмежувальної політики.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 у понеділок практично не змінився.

Акції австралійської Westpac Banking Corp подорожчали на понад 2% після того, як кредитор повідомив про невелике падіння річного прибутку за рік, що закінчився 30 вересня, але все ж вище за оцінки аналітиків.