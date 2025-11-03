Долар наближається до тримісячного максимуму, оскільки інвестори очікують на оприлюднення даних по США

У понеділок долар зміцнився до майже тримісячного максимуму, оскільки інвестори очікують на оприлюднення даних цього тижня, щоб оцінити стан економіки США та визначити, чи може це змінити жорстку позицію Федерального резерву.

Єна впала до майже 8,5-місячного мінімуму під тиском значної різниці в процентних ставках між США і Японією.

У понеділок торгівля в Азії була обмеженою через свято в Японії, тому валюти в основному залишалися в межах діапазону, хоча більшість з них закріпилися поблизу недавніх мінімумів проти сильного долара.

Євро впав до тримісячного мінімуму і востаннє торгувався на рівні 1,1527 долара. Фунт стерлінгів впав на 0,26% до 1,3136 долара напередодні рішення Банку Англії щодо процентних ставок цього тижня; очікується, що центральний банк залишить ставки без змін.

Хоча триваюче закриття уряду США, як очікується, затримає оприлюднення звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі в п'ятницю, інвестори будуть стежити за іншими новинами, включаючи дані ADP про зайнятість та індекси ISM PMI цього тижня, щоб оцінити стан економіки.

«Відсутність інформації сприяє певній стабільності на ринках», - зазначив Родріго Катріл, старший стратег з валютних операцій Національного банку Австралії. «Наразі, я вважаю, що під час триваючого закриття уряду це може порушити велика несподівана негативна або навіть позитивна новина в опитуваннях чи приватних даних».

«Але в іншому випадку, на даний момент, навіть ці приватні дані не вказують на те, що ФРС повинна поспішати з прийняттям рішень».

Минулого тижня ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що це може бути останнє зниження ставок центральним банком у цьому році, посилаючись на ризик вжиття додаткових заходів без більш чіткого уявлення про стан економіки.

У п'ятницю ряд президентів банків ФРС також висловили своє незадоволення рішенням про пом'якшення політики.

З того часу трейдери знизили очікування щодо зниження ставок у грудні і зараз оцінюють ймовірність такого кроку приблизно в 68%.

По відношенню до кошика валют долар дещо зріс до 99,82, що є майже найвищим рівнем з серпня.

Єна ослабла на 0,1% до 154,15 за долар, оскільки вона намагалася просунутися вперед по відношенню до своїх аналогів.

По відношенню до євро японська валюта також закріпилася поблизу рекордного мінімуму 177,68.

Незважаючи на те, що минулого тижня голова Банку Японії Казуо Уеда надіслав найсильніший сигнал про можливе підвищення ставок вже в грудні, ринки залишилися незадоволеними поступовим підходом центрального банку, особливо з огляду на те, що ФРС стала більш жорсткою.

Це спричинило тиск на єну, що змусило японські власті виступити з заявами, щоб зупинити падіння валюти.

«Якщо ми наблизимося до позначки 155, то можна припустити, що ці коментарі стануть трохи гучнішими, а ризик втручання навіть збільшиться», - сказав Катріл. «Але це, скоріше, створює передумови і є ще одним аргументом на користь того, що Банк Японії не може чекати довше».

Новозеландський долар був недалеко від 6,5-місячного мінімуму і востаннє торгувався на рівні 0,5721 долара. Австралійський долар подешевшав на 0,05% до 0,6544 долара напередодні рішення Резервного банку Австралії щодо процентної ставки у вівторок.