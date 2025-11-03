Індекси Волл-стріт зросли завдяки Amazon, але обережність щодо ставок стримує ентузіазм





Основні фондові індекси Волл-стріт закрилися в п'ятницю на високому рівні, а найбільший імпульс їм надав оптимістичний прогноз прибутоку Amazon, але настрої були пригнічені побоюваннями, що Федеральний резерв стає більш обережним щодо зниження ставок.

Індекси S&P 500, Nasdaq Composite і Dow продемонстрували тижневе зростання і найдовшу за останні роки серію місячних перемог.

Акції Amazon різко подорожчали, закрившись з приростом 9,6% після досягнення історичного максимуму на тлі прогнозу квартальних продажів, що перевищив очікування. Гігант онлайн-торгівлі та хмарних послуг допоміг сектору споживчих товарів дискреційного попиту закритися з приростом 4%, що є найбільшим одноденним зростанням з 12 травня.

Але в інших мегакапіталізованих компаніях, акції Apple закрилися з пониженням на 0,4% після того, як прогноз продажів iPhone в святковому кварталі, що перевищив очікування Волл-стріт, був затьмарений застереженням генерального директора Тіма Кука про обмеження поставок.

А в коментарях, що охолодили надії інвесторів на пом'якшення політики, президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік заявив у п'ятницю, що зниження ставок у грудні не є остаточним, незважаючи на очікування ринку щодо такого зниження. А президент Федерального резервного банку Клівленда Бет Хамак заявила, що вона виступила проти зниження ставки в середу, оскільки інфляція занадто висока.

У п'ятницю трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки в грудні на 65%, що нижче за 72,8% у четвер і 91,7% тиждень тому, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

«Сьогоднішня тема дуже схожа на те, що ми бачили вчора. Прибутки трохи вищі, ніж очікувалося, але їх трохи стримують більш жорсткі коментарі ФРС», - сказав Джеймс Рейган, співголова інвестиційного відділу та директор з досліджень в галузі управління інвестиціями в D.A. Davidson.

Джейк Селц, портфельний менеджер команди Empiric LT Equity в Allspring, сказав, що інвестори «можливо, забігли наперед» у своїх бетах на зниження ставок.

Деякі акції продуктових магазинів торгувалися в п'ятницю з пониженням через побоювання щодо падіння продажів у листопаді, якщо федеральна допомога на харчування, відома як Програма додаткової допомоги з харчування (SNAP), буде припинена через тривале закриття уряду.

Двоє федеральних суддів у п'ятницю постановили, що адміністрація президента Дональда Трампа не може призупинити продовольчу допомогу для мільйонів американців під час закриття уряду, заявивши, що уряд повинен використовувати резервні фонди для виплати допомоги. Але акції продуктової компанії Kroger впали на 2,8%, а акції постачальника продуктів харчування Conagra Brands втратили 1,3%, а Walmart - 1% навіть після винесення рішення.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 40,75 пункту, або 0,09%, до 47 562,87, S&P 500 піднявся на 17,86 пункту, або 0,26%, до 6 840,20, а Nasdaq Composite піднявся на 143,81 пункту, або 0,61%, до 23 724,96.

За місяць індекс S&P 500 зріс на 2,27%, продемонструвавши шосте поспіль місячне зростання, що є найдовшою серією з серпня 2021 року.

Індекс Nasdaq Composite зріс на 4,7% за жовтень, завершивши 7-місячну серію зростання, найдовшу з початку 2018 року. Індекс Dow зріс на 2,5% за місяць, продемонструвавши шосте поспіль місячне зростання і найдовше місячне зростання з січня 2018 року.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 0,7%, індекс Nasdaq - на 2,24%, а індекс Dow - на 0,75%.

Згідно з даними LSEG, з 315 компаній S&P 500, які на даний момент опублікували результати за третій квартал, 83,2% перевершили прогнози аналітиків. Це значно вище історичного середнього показника, за якого приблизно 67% компаній перевершують прогнози.

Через відсутність економічних даних від уряду через місячне закриття, Кім Форрест, головний інвестиційний директор Bokeh Capital, сказала, що інвестори були дуже зосереджені на звітах про прибутки.

«Уряд не надає нам даних, від яких ми стали залежними, тому ми використовуємо компанії, як і слід, для орієнтування щодо стану економіки», - сказала вона.

Warner Bros Discovery підскочила на 8,7% після повідомлення Reuters про те, що Netflix активно вивчає можливість придбання студії та стрімінгового бізнесу компанії.

Netflix піднялася на 2,7% після оприлюднення планів щодо дроблення акцій у співвідношенні 10 до 1.

Western Digital закрився з приростом 8,7% після досягнення історичного максимуму на тлі прогнозу квартального прибутку, що перевищив оцінки Волл-стріт. Акції виробника сонячних панелей First Solar підскочили на 14,3% після того, як компанія перевершила очікування щодо продажів у третьому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,28 до 1, при цьому було зафіксовано 159 нових максимумів і 131 новий мінімум.

На біржі Nasdaq 2773 акції подорожчали, а 1958 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,42 до 1. Індекс S&P 500 зафіксував 17 нових 52-тижневих максимумів і 34 нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite - 71 новий максимум і 159 нових мінімумів.

На американських біржах було продано 21,03 млрд акцій порівняно з середнім показником 21,13 млрд за останні 20 сесій.