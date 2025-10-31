Авторизация

Долар США стабільний до єни та євро, зміцнюється до фунта

14:39 31.10.2025 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро і японської єни, зміцнюється в парі з фунтом стерлінгів вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Підтримку американській валюті надає ослаблення впевненості трейдерів у тому, що Федеральна резервна система знову опустить базову процентну ставку в грудні.

Американський ЦБ знизив ставку на 25 б.п. за підсумками засідання 28-29 жовтня. Однак голова Федрезерву Джером Пауелл сказав під час пресконференції, що подальше зменшення ставки в грудні залишається відкритим ы негарантованим питанням.

Імовірність її зниження на 25 б.п. на грудневому засіданні оцінюється трейдерами в 64,8% проти 90% до виступу Пауелла, за даними CME FedWatch.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не став змінювати основні ставки на засіданні в четвер, а його керівниця Крістін Лагард підтвердила, що регулятор залишається в хорошій позиції щодо грошово-кредитної політики.

Глава ЦБ Австрії Мартін Кохер заявив, що нещодавні макроекономічні звіти свідчать про невелике поліпшення ситуації в економіці єврозони. "Деякі дані, які ми отримали після вересневого засідання, виявилися трохи кращими", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg TV.

Його естонський колега Мадіс Мюллер також відзначив "поступове поліпшення економічної ситуації" в Європі і назвав поточний рівень ставок ЄЦБ виправданим.

Як показали опубліковані в п'ятницю попередні дані, споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2,1% у річному вираженні після зростання на 2,2% місяцем раніше. Показник збігся ыз консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Євро за даними на 14:20 EET втрачає 0,04% і торгується на рівні $1,1561. Курс фунта до долара знижується на 0,28% - до $1,3114.

Курс долара в парі з єною становить 154,16 єни проти 154,14 єни на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

