Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8909 грн/$1
12:56 31.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 31 жовтня 2025 року.
|Показник
|30.10.2025
|31.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.9909
|41.8909
|-0.24
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 31 жовтня - 41,9701 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
ТОП-НОВИНИ
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8909 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.10.25
|Кабмін вирішив найняти радника для приватизації двох державних банків
|Ціни на золото готуються до другого тижневого падіння через обережність ФРС і оптимізм у торгівлі
|Акції в Азії: Японія і Південна Корея продовжують зростання завдяки технологічним компаніям; Китай падає через невтішні дані PMI
|Єна зміцнюється, оскільки міністр фінансів заявляє, що стежить за рухом валютного курсу
|Індекси Волл-стріт зазнали втрат через падіння акцій Meta і Microsoft, а також побоювання щодо процентної ставки ФРС
Бізнес
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA