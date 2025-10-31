Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото готуються до другого тижневого падіння через обережність ФРС і оптимізм у торгівлі

08:41 31.10.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото в п'ятницю впали на азіатських біржах, готуючись до другого тижневого падіння поспіль, оскільки обережний тон Федеральної резервної системи щодо майбутнього зниження процентних ставок і ознаки послаблення торговельних напружень між США і Китаєм знизили попит на цей метал-прихисток.

О 07:49 EET cпотове золото подешевшало на 0,4% до 4008,65 доларів за унцію, частково компенсувавши різке зростання в четвер. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,1% до 4019,90 доларів.

Золото в злитках подорожчало на понад 2% на попередній сесії, але все одно за тиждень подешевшало на 2,6%.

ФРС знизила базову ставку на 25 базисних пунктів у середу до діапазону 3,75%-4,00%. Але голова ФРС Джером Пауелл висловив невпевненість щодо додаткових знижень, заявивши, що рішення в грудні «далеко не є вирішеним».

Його коментарі спричинили зростання дохідності американських держоблігацій і курсу долара, що знизило привабливість золота, оскільки цей метал не приносить відсотків.

Додатковий тиск спричинило зростання апетиту до ризику після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори з Китаєм досягли «дивовижного» прогресу і що угода може бути укладена «досить скоро».

Два лідери зустрілися в Південній Кореї в четвер і домовилися знизити 10% мито на імпорт, пов'язаний з фентанілом, а Китай відновив закупівлі американської сої і призупинив нові обмеження на експорт рідкісноземів.

Послаблення торговельних напружень усунуло одну з ключових опор золота, оскільки інвестори переорієнтувалися на ризикові активи, сподіваючись на укладення потенційної угоди.

Проте аналітики зазначають, що метал може знайти підтримку у вигляді покупок центральних банків та тривалої глобальної невизначеності, навіть попри слабку короткострокову динаміку.

Інші дорогоцінні та промислові метали в п'ятницю торгувалися в вузьких діапазонах. Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,3% до 48,48 долара за унцію, а ф'ючерси на платину подорожчали на 0,4% до 1617,45 долара за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,4% до 10 866,20 долара за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подешевшали на 0,6% до 5,07 долара за фунт.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що виробнича активність у Китаї скоротилася сьомий місяць поспіль, що посилило побоювання щодо повільного відновлення другої за величиною економіки світу.

Ці дані підживили спекуляції про те, що Пекін може незабаром оголосити про додаткові заходи підтримки.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес