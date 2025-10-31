Ціни на золото готуються до другого тижневого падіння через обережність ФРС і оптимізм у торгівлі

Ціни на золото в п'ятницю впали на азіатських біржах, готуючись до другого тижневого падіння поспіль, оскільки обережний тон Федеральної резервної системи щодо майбутнього зниження процентних ставок і ознаки послаблення торговельних напружень між США і Китаєм знизили попит на цей метал-прихисток.

О 07:49 EET cпотове золото подешевшало на 0,4% до 4008,65 доларів за унцію, частково компенсувавши різке зростання в четвер. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,1% до 4019,90 доларів.

Золото в злитках подорожчало на понад 2% на попередній сесії, але все одно за тиждень подешевшало на 2,6%.

ФРС знизила базову ставку на 25 базисних пунктів у середу до діапазону 3,75%-4,00%. Але голова ФРС Джером Пауелл висловив невпевненість щодо додаткових знижень, заявивши, що рішення в грудні «далеко не є вирішеним».

Його коментарі спричинили зростання дохідності американських держоблігацій і курсу долара, що знизило привабливість золота, оскільки цей метал не приносить відсотків.

Додатковий тиск спричинило зростання апетиту до ризику після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори з Китаєм досягли «дивовижного» прогресу і що угода може бути укладена «досить скоро».

Два лідери зустрілися в Південній Кореї в четвер і домовилися знизити 10% мито на імпорт, пов'язаний з фентанілом, а Китай відновив закупівлі американської сої і призупинив нові обмеження на експорт рідкісноземів.

Послаблення торговельних напружень усунуло одну з ключових опор золота, оскільки інвестори переорієнтувалися на ризикові активи, сподіваючись на укладення потенційної угоди.

Проте аналітики зазначають, що метал може знайти підтримку у вигляді покупок центральних банків та тривалої глобальної невизначеності, навіть попри слабку короткострокову динаміку.

Інші дорогоцінні та промислові метали в п'ятницю торгувалися в вузьких діапазонах. Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,3% до 48,48 долара за унцію, а ф'ючерси на платину подорожчали на 0,4% до 1617,45 долара за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,4% до 10 866,20 долара за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подешевшали на 0,6% до 5,07 долара за фунт.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що виробнича активність у Китаї скоротилася сьомий місяць поспіль, що посилило побоювання щодо повільного відновлення другої за величиною економіки світу.

Ці дані підживили спекуляції про те, що Пекін може незабаром оголосити про додаткові заходи підтримки.