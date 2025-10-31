Акції в Азії: Японія і Південна Корея продовжують зростання завдяки технологічним компаніям; Китай падає через невтішні дані PMI

Азіатські фондові ринки в п'ятницю продемонстрували неоднозначну динаміку: Японія і Південна Корея продовжили рекордне зростання завдяки технологічним компаніям, а китайські акції впали після того, як слабкі дані про виробничу активність підкреслили триваючі економічні труднощі.

Учасники ринку також оцінили показники споживчої інфляції і виробничої активності в Токіо на наступний день після того, як Банк Японії залишив ставки без змін.

Основні індекси Волл-стріт різко впали за ніч на тлі побоювань щодо витрат на штучний інтелект, тоді як ф'ючерси, пов'язані з ними, різко зросли на початку азіатської сесії, підтримані сильними квартальними результатами Apple Inc і Amazon.com.

Японський Nikkei 225 підскочив на 2,1% і досяг нового рекордного рівня в 52 391,45 пункту, а більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,4%.

Зростання було підтримане акціями компаній, пов'язаних з напівпровідниками та штучним інтелектом, які слідували за ф'ючерсами, пов'язаними з американськими технологічними акціями. Базовий індекс мав підскочити більш ніж на 15% цього місяця.

У Сеулі індекс KOSPI додав 0,7%, торгуючись трохи нижче рекордних максимумів, досягнутих на попередній сесії, завдяки таким важковаговикам-виробникам мікросхем, як Samsung Electronics і SK Hynix.

KOSPI був на шляху до зростання на 20% в жовтні.

Ііндекс S&P/ASX 200 в Австралії зріс на 0,3%, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,2%.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії знизилися перед відкриттям ринку.

Офіційні дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що виробнича активність у Китаї скоротилася сьомий місяць поспіль, а індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг (PMI) зріс лише незначно.

Ці дані посилили занепокоєння щодо повільного відновлення економіки Китаю та підживили спекуляції про те, що Пекін може незабаром оголосити про додаткові заходи підтримки.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1%, а Shanghai Composite знизився на 0,7%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,6%.

Настрої інвесторів також формувалися під впливом обережності, що зберігалася після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна в четвер.

Президент США Дональд Трамп назвав їхні переговори «дивовижними», і обидві сторони обговорили торговельні мита та експорт технологій, але не запропонували конкретних зобов'язань, що змусило ринки вагатися щодо оцінки цього прориву.

В Японії низка нових економічних даних додала нюансів до прогнозів щодо політики Банку Японії.

Базовий індекс споживчих цін в Токіо в жовтні зріс на 2,8% порівняно з попереднім роком, перевищивши очікування і підкресливши стійкий інфляційний тиск.

У вересні обсяг промислового виробництва зріс на 2,2% порівняно з попереднім місяцем, перевищивши прогнози, тоді як роздрібний продаж зріс лише на 0,5% у річному вимірі, що свідчить про нестабільність внутрішнього попиту.

Більш високі, ніж очікувалося, показники інфляції можуть змусити Банк Японії швидше, ніж передбачалося, посилити монетарну політику, хоча політики наголошують, що для подальшого підвищення ставок необхідне стабільне зростання заробітної плати.