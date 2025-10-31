Єна зміцнюється, оскільки міністр фінансів заявляє, що стежить за рухом валютного курсу

Єна відновила свої позиції щодо долара США на азіатських торгах у п'ятницю після того, як новий міністр фінансів Японії заявив, що уряд з великою занепокоєністю стежить за рухом валютного курсу.

Єна зміцнилася на 0,1% щодо долара США до 154,01 єни за долар, відступивши від найнижчого рівня за майже дев'ять місяців, після того як у п'ятницю урядові дані показали, що базові споживчі ціни в Токіо в жовтні зросли на 2,8% порівняно з попереднім роком.

Більш високі, ніж очікувалося, показники свідчать про те, що інфляція в японській столиці залишається вище цільового рівня, що ускладнює ситуацію для Банку Японії після того, як він у четвер залишив процентні ставки без змін.

«Ми підходимо до точки, коли слабкість єни стає предметом уваги політиків», - сказав Сім Мо Сйонг, валютний стратег Банку Сінгапуру.

За останній місяць єна втратила 4% відносно долара, що є найгіршим місячним показником з липня. Вона також наблизилася до рекордного мінімуму відносно євро.

Американський долар у п'ятницю в Азії утримав свої позиції після досягнення в четвер тримісячного максимуму, оскільки трейдери опрацьовували суперечливі сигнали від рішень центральних банків цього тижня, прибутків технологічного сектора та попереднього перемир'я між США і Китаєм щодо мит.

Індекс долара, який вимірює силу американської валюти щодо кошика з шести валют, залишився стабільним на рівні 99,469 після того, як у четвер втрати на фондовому ринку Волл-стріт налякали світові ринки.

«Небажання ризикувати сприяє зміцненню долара», - зазначив Родріго Катріл, валютний стратег Національного банку Австралії в Сіднеї.

«Федеральний резерв не впевнений, чи буде він знову знижувати ставки», - додав він. «А ослаблення єни, спричинене діями Банку Японії, не сприяє зміцненню долара».

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявила в четвер, що не буде дотримуватися своїх березневих коментарів про те, що реальна вартість єни ближча до 120-130 за долар, посилаючись на свою поточну посаду міністра, який курує валютну політику.

Трейдери зменшили бети на те, що Федеральний резерв знову знизить ставки на своєму наступному засіданні 10 грудня. Ф'ючерси на федеральні фонди вказують на 74,7% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів, порівняно з 91,1% тиждень тому, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США була близько тритижневого максимуму 4,0989%, що на 0,59 базисних пунктів вище попереднього закриття на рівні 4,093%.

Євро зміцнився на 0,1% до 1,1572 долара після того, як Європейський центральний банк у четвер втретє поспіль залишив процентні ставки без змін на рівні 2% і повторив, що політика знаходиться в «хорошому стані», оскільки економічні ризики зменшуються.

По відношенню до офшорного китайського юаня долар США залишився стабільним на рівні 7,111 юаня, незважаючи на дані, що свідчать про скорочення виробничої активності в Китаї в жовтні сьомий місяць поспіль, що не відповідало прогнозам.

Курс фунта стерлінгів залишився незмінним на рівні 1,31555 долара на тлі посилення політичного тиску на міністра фінансів Великобританії Рейчел Рівз.

Австралійський долар знизився на 0,1% до 0,65495 долара, а новозеландський долар - на 0,2% до 0,57325 долара.