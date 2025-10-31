Індекси Волл-стріт зазнали втрат через падіння акцій Meta і Microsoft, а також побоювання щодо процентної ставки ФРС

Три основні індекси Волл-стріт у четвер втратили позиції, причому найбільше падіння продемонстрували Nasdaq Composite і S&P 500, оскільки акції Meta і Microsoft впали через побоювання щодо зростання витрат на штучний інтелект, а інвестори також сприйняли більш жорсткий тон Федеральної резервної системи США.

Акції Meta впали на 11,3%, що є найбільшим одноденним падінням за три роки, після того, як соціальна мережа прогнозувала «значно більші» капітальні витрати в наступному році завдяки інвестиціям в штучний інтелект.

Акції Microsoft завершили день падінням на 2,9% після того, як компанія-розробник програмного забезпечення повідомила про рекордні капітальні витрати в розмірі майже 35 млрд доларів за перший фінансовий квартал і попередила, що витрати зростуть цього року.

Натомість акції Alphabet, материнської компанії Google, завершили день зростанням на 2,5%, оскільки стабільне зростання в секторі реклами та хмарних обчислень забезпечило кращі, ніж очікувалося, результати.

Ці результати з'явилися після того, як Федеральний резерв у середу оголосив про очікуване зниження ставки на чверть процентного пункту, але викликав сумніви щодо майбутніх кроків у політиці, коли голова Джером Пауелл заявив, що чергове зниження в грудні не є «визначеним». Це змусило трейдерів знизити ймовірність чергового зниження в грудні до близько 70% з понад 90% на початку тижня.

«Інвестори перебувають у настрої уникнення ризиків після тривалого зростання ринку. Індекс S&P 500 наближається до рекордного рівня, але прибутки технологічних компаній не виправдали завищених очікувань», - зазначила Ліндсі Белл, головний стратег 248 Ventures у Шарлотті, Північна Кароліна, вказавши також на занепокоєння інвесторів щодо відсутності економічних даних через закриття уряду та більш жорстку політику ФРС.

Белл зазначила, що ані Microsoft, ані Meta, ані Alphabet «не змогли чітко пояснити, коли ми отримаємо віддачу від інвестицій в штучний інтелект». Вона не очікувала більшої ясності від результатів Apple і Amazon, які були опубліковані пізно в четвер.

Однак, після закриття регулярної сесії з падінням на 3%, акції Amazon піднялися на 9% в кінці торгів, оскільки сильний попит на її хмарні обчислювальні послуги компенсував слабке зростання в сегменті електронної комерції. Акції Apple зросли в нестабільних післязакриткових торгах після оприлюднення звіту, який показав сильні продажі iPhone з деякими обмеженнями поставок.

Згідно з даними LSEG, з 222 компаній S&P 500, які на даний момент оприлюднили свої звіти, 84,2% перевершили прогнози щодо прибутку станом на середу. Це вище середнього показника 77% за останні чотири квартали.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 109,88 пункту, або 0,23%, до 47 522,12, S&P 500 втратив 68,25 пункту, або 0,99%, до 6 822,34, а Nasdaq Composite втратив 377,33 пункту, або 1,57%, до 23 581,14.

Серед 11 основних галузей індексу S&P 500 сім продемонстрували зниження, причому найбільше падіння зафіксувала галузь споживчих товарів та послуг - на 2,6%. Найбільше зростання продемонструвала галузь нерухомості - на 0,7%.

Спад у четвер відбувся після рекордних максимумів трьох основних індексів протягом останніх чотирьох сесій, спричинених оптимізмом щодо квартальних прибутків та очікуваннями більш м'якої монетарної політики.

Крім того, оптимізм щодо штучного інтелекту був ключовим фактором зростання американського фондового ринку цього року, а провідні технологічні компанії разом складають 35% ваги індексу S&P 500.

Лідер у виробництві чіпів для штучного інтелекту Nvidia впав на 2% у четвер після того, як напередодні дав додатковий імпульс ринку, ставши першою публічною компанією, ринкова капіталізація якої перевищила 5 трильйонів доларів.

Тим часом широко очікувана торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, здається, мало вплинула на зростання акцій цього дня.

Трамп погодився скасувати деякі мита на китайський імпорт в обмін на відновлення Пекіном закупівель сої, збереження експорту рідкісноземів і боротьбу з незаконним обігом фентанілу.

«Коли ви отримуєте хороші новини, а ринки не реагують на них, це означає, що вони, ймовірно, вже враховані», - сказав Джек Макінтайр, портфельний менеджер Brandywine Global.

Що стосується інших акцій, то дистриб'ютор ліків Cardinal Health піднявся на 15,4% після підвищення свого річного прогнозу скоригованого прибутку.

Акції Chipotle Mexican Grill впали на 18,2% після того, як мережа ресторанів буріто знизила свій річний прогноз продажів через мита та інфляцію, що стискають маржу.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,1 до 1. На NYSE було зафіксовано 177 нових максимумів і 172 нових мінімуми.

На Nasdaq 1565 акцій подорожчали, а 3095 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,98 до 1. S&P 500 зафіксував 34 нових 52-тижневих максимуми і 37 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 88 нових максимумів і 187 нових мінімумів.

На американських біржах було продано 20,32 млрд акцій порівняно з середнім показником 21,08 млрд за останні 20 сесій.

