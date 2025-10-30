Фінансові новини





Попит на золото у світі в III кв. зріс на 5% завдяки інвесторам, пропозиція оновила рекорд
15:59 30.10.2025 |
Світовий попит на золото без урахування позабіржових угод (OTC) у третьому кварталі 2025 року становив 1,26 тис. тонн, що на 5% перевищує результат відповідного періоду минулого року, підрахував World Gold Council (WGC).
Ключову роль продовжили відігравати інвестори: закупівлі в ETF у третьому кварталі становили 222 тонни, попит на монети і зливки - 316 тонн (четвертий квартал поспіль він перевищував 300 тонн). Обсяг закупівель з боку центробанків також залишається на високому рівні в 220 тонн - на 28% більше, ніж у попередньому кварталі.
Пропозиція на ринку золота збільшилася на 3%, до 1,31 тис. тонн. Це квартальний рекорд за всю історію спостережень. Надлишок пропозиції, 55 тонн, абсорбував ринок OTC.
