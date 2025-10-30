Європейські ринки акцій знижуються перед засіданням ЄЦБ

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в четвер, трейдери оцінюють статдані та корпоративні звіти, а також очікають засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 EET опустився на 0,33% - до 573,48 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,41%, німецький DAX - на 0,04%, французький CAC 40 - на 0,53%, італійський FTSE MIB - на 0,71%, іспанський IBEX 35 - на 0,99%.

Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями та на 1,3% у річному вираженні, повідомило в четвер статистичне управління Європейського союзу, яке представило попередні дані. Темпи зростання в обох випадках перевершили очікування ринку.

Обсяги ВВП Німеччини, а також Італії, в липні-вересні не змінилися до попереднього кварталу, у Франції було відзначено зростання на 0,5%, в Іспанії - на 0,6%.

Тим часом Єврокомісія повідомила про підвищення зведеного індексу ділової та споживчої довіри в єврозоні в жовтні до 96,8 пункту - максимуму з квітня 2023 року. Аналітики в середньому очікували підйому показника до 95,7 пункту, за даними Trading Economics.

У четвер інвестори очікують засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Регулятор не змінюватиме ключових процентних ставок, прогнозує більшість аналітиків та учасників ринку. На думку експертів, у ЄЦБ зараз немає причин для коригування грошово-кредитної політики: темпи економічного зростання в єврозоні відновлюються, а інфляція залишається стриманою.

Лідером зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у четвер є акції Davide Campari-Milano (+10,5%). Італійський виробник алкоголю заявив напередодні ввечері, що наслідки американських мит для його показників будуть не настільки серйозними, як очікувалося раніше, і підтвердив річні прогнози органічного зростання виручки і скоригованого операційного прибутку.

Папери WPP Plc втрачають у ціні 12,6% і входять до числа лідерів зниження у зведеному індексі. Британський рекламний концерн погіршив прогнози виручки і рентабельності на поточний рік. WPP повідомив, що проводить ревізію своїх операцій, щоб повернути бізнес до зростання.

Акції Volkswagen подешевшали на 1% під час торгів. Німецький автоконцерн зафіксував операційний збиток у третьому кварталі, хоча його виручка підвищилася на 2,3%. VW знизив річний прогноз операційної рентабельності до 2-3% з 4-5%.

Ціна паперів Stellantis NV впала на 5%, хоча автовиробник збільшив виручку і поставки в минулому кварталі і підтвердив прогноз на друге півріччя.

Капіталізація TotalEnergies знизилася на 2,5%. Звіт французької нафтогазової компанії за третій квартал показав зниження скоригованого прибутку на 2,3%, що збіглося з очікуваннями ринку.

Вартість акцій британо-нідерландської Shell опустилася на 0,1%. Нафтогазова компанія повідомила про зниження прибутку без урахування разових чинників у минулому кварталі на 9,9%, однак показник перевершив прогнози аналітиків. Shell має намір викупити акції на $3,5 млрд до публікації наступної квартальної звітності.

Папери французького банку Credit Agricole подешевшали на 2,8%, незважаючи на його сильну звітність за третій фінквартал. Чистий прибуток банку в липні-вересні зріс на 10%, виручка - на 6%, причому обидва показники перевершили прогнози ринку.

Ціна акцій Deutsche Lufthansa підскочила на 4,1%. Німецька авіакомпанія скоротила чистий прибуток у третьому кварталі 2025 року на 12%, проте її виручка і скоригована EBIT перевершили прогнози ринку. Lufthansa підтвердила, що очікує скориговану EBIT у 2025 році істотно вищу за рівень минулого року, що становив EUR1,6 млрд.

