Золото дорожчає на тлі падіння долара та зниження процентної ставки ФРС

Ціни на золото зросли в четвер, підтримані падінням долара та зниженням процентної ставки Федеральною резервною системою США, хоча ознаки прогресу в торгових переговорах між США та Китаєм стримували зростання.

О 07:29 EET спотове золото подорожчало на 0,6% до 3953,04 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,9% до 3964,50 долара за унцію.

Індекс долара впав на 0,2% після досягнення двотижневого максимуму проти своїх конкурентів на попередній сесії, що зробило золото дешевшим для власників інших валют.

«Немає жодного каталізатора для зростання, крім невеликого технічного відскоку. Цього тижня багато чого пішло проти золота. Наближення угоди між США і Китаєм зменшує вплив торгівлі та геополітики як сприятливого фактору», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

«Жорстке зниження ставок Федеральною резервною системою і зменшення ймовірності чергового зниження ставок у грудні також негативно впливають на золото. Я думаю, що золото може продовжувати падати, враховуючи цю динаміку. Хоча в довгостроковій перспективі тенденція для золота є висхідною».

Центральний банк США вдруге цього року знизив процентні ставки на чверть процентного пункту, що призвело до зниження базової ставки овернайт до цільового діапазону 3,75%-4,00%.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що чиновники намагаються дійти згоди щодо майбутньої монетарної політики і що фінансові ринки не повинні розраховувати на чергове зниження ставок наприкінці року.

Золото, яке не приносить доходу, зростає в умовах низьких процентних ставок і економічної невизначеності.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про зниження мит на китайські товари в обмін на відновлення Пекіном закупівель американської сої, збереження експорту рідкісноземів і боротьбу з незаконною торгівлею фентанілом.

Його заява після особистих переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському місті Пусан ознаменувала завершення бурхливої поїздки Трампа до Азії, під час якої він також проголосив прорив у торговельних відносинах з Південною Кореєю, Японією та країнами Південно-Східної Азії.

В інших регіонах спотове срібло подешевшало на 0,2% до 47,48 долара за унцію, платина подорожчала на 0,6% до 1595,20 долара, а паладій піднявся на 0,9% до 1413,43 долара.