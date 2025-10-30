Фінансові новини
- 30.10.25
- 09:33
- RSS
- мапа сайту
Азіатські акції втратили здобутки після зустрічі Трампа і Сі. Банк Японії залишив ставку без змін, ФРС зосередилася на зниженні
08:31 30.10.2025 |
Азіатські акції втратили ранні здобутки в четвер після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном не дала конкретних деталей щодо прогресу в торгівлі.
Увага переключилася на рішення Банку Японії щодо ставки, а обережні сигнали Федерального резерву про майбутні зниження ставок вплинули на настрої інвесторів.
Основні індекси Волл-стріт завершили ніч без істотних змін, а ф'ючерси на них залишилися практично без змін на азіатських торгах станом на 07:40 EET.
Банк Японії залишив короткострокову процентну ставку на рівні 0,5%, що відповідає очікуванням ринку, і підтвердив, що майбутні підвищення ставок залежатимуть від економічних умов.
Індекс Nikkei 225 знизився на 0,1% після зростання на 0,8% до нового рекордного рівня 51 638,0 пунктів. Більш широкий індекс TOPIX залишився на рівні 0,6%.
Оптимізм інвесторів підживлювався внутрішньою інфляцією, що перевищувала цільовий показник, та надіями на продовження підтримки з боку політики, при цьому центральний банк зайняв вичікувальну позицію на тлі стійкої інфляції та слабкого єни.
Ринки перейшли в негативну зону, оскільки переговори між Трампом і Сі не дали конкретних деталей щодо можливої торговельної угоди між США і Китаєм.
Трамп підкреслив «чудові відносини» між двома лідерами, а Сі заявив, що обидві сторони досягли «базового консенсусу», незважаючи на існуючі розбіжності, йдеться в повідомленнях.
Після завершення переговорів він заявив, що угода може бути підписана «досить скоро», додавши, що обидві сторони досягли широкої згоди з більшості основних питань і незабаром узгодять деталі.
Однак відсутність деталей і попередні заяви Трампа щодо Китаю змусили інвесторів з обережністю ставитися до впевненості в укладенні угоди.
Китайський індекс блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 і індекс Shanghai Composite знизилися на 0,2% кожен.
Індекс Hang Seng у Гонконзі змінив курс і знизився на 0,1%.
Південнокорейський індекс KOSPI скоротив прибуток і торгувався на 0,3% вище після стрибка на 1,2% на початку торгів.
Тим часом, у середу ФРС знизила базову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75%-4,00%, що стало третім зниженням цього року.
Однак голова ФРС Джером Пауелл пом'якшив очікування ринку щодо чергового кроку в грудні, заявивши, що подальше зниження «далеко не є вирішеним питанням». Його зауваження свідчать про те, що політики залишаються розділеними в думках і залежать від майбутніх даних про інфляцію та зайнятість.
Австралійський S&P/ASX 200 в четвер знизився на 0,5%, а індекс Straits Times в Сінгапурі - на 0,4%.
Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,3%.
