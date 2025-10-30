Авторизация

Азіатські акції втратили здобутки після зустрічі Трампа і Сі. Банк Японії залишив ставку без змін, ФРС зосередилася на зниженні

08:31 30.10.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції втратили ранні здобутки в четвер після того, як зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном не дала конкретних деталей щодо прогресу в торгівлі.

Увага переключилася на рішення Банку Японії щодо ставки, а обережні сигнали Федерального резерву про майбутні зниження ставок вплинули на настрої інвесторів.

Основні індекси Волл-стріт завершили ніч без істотних змін, а ф'ючерси на них залишилися практично без змін на азіатських торгах станом на 07:40 EET.

Банк Японії залишив короткострокову процентну ставку на рівні 0,5%, що відповідає очікуванням ринку, і підтвердив, що майбутні підвищення ставок залежатимуть від економічних умов.

Індекс Nikkei 225 знизився на 0,1% після зростання на 0,8% до нового рекордного рівня 51 638,0 пунктів. Більш широкий індекс TOPIX залишився на рівні 0,6%.

Оптимізм інвесторів підживлювався внутрішньою інфляцією, що перевищувала цільовий показник, та надіями на продовження підтримки з боку політики, при цьому центральний банк зайняв вичікувальну позицію на тлі стійкої інфляції та слабкого єни.

Ринки перейшли в негативну зону, оскільки переговори між Трампом і Сі не дали конкретних деталей щодо можливої торговельної угоди між США і Китаєм.

Трамп підкреслив «чудові відносини» між двома лідерами, а Сі заявив, що обидві сторони досягли «базового консенсусу», незважаючи на існуючі розбіжності, йдеться в повідомленнях.

Після завершення переговорів він заявив, що угода може бути підписана «досить скоро», додавши, що обидві сторони досягли широкої згоди з більшості основних питань і незабаром узгодять деталі.

Однак відсутність деталей і попередні заяви Трампа щодо Китаю змусили інвесторів з обережністю ставитися до впевненості в укладенні угоди.

Китайський індекс блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 і індекс Shanghai Composite знизилися на 0,2% кожен.

Індекс Hang Seng у Гонконзі змінив курс і знизився на 0,1%.

Південнокорейський індекс KOSPI скоротив прибуток і торгувався на 0,3% вище після стрибка на 1,2% на початку торгів.

Тим часом, у середу ФРС знизила базову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 3,75%-4,00%, що стало третім зниженням цього року.

Однак голова ФРС Джером Пауелл пом'якшив очікування ринку щодо чергового кроку в грудні, заявивши, що подальше зниження «далеко не є вирішеним питанням». Його зауваження свідчать про те, що політики залишаються розділеними в думках і залежать від майбутніх даних про інфляцію та зайнятість.

Австралійський S&P/ASX 200 в четвер знизився на 0,5%, а індекс Straits Times в Сінгапурі - на 0,4%.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,3%.
За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0000  0,05 0,12 42,0300  0,05 0,12
EUR 48,9400  0,01 0,02 48,9700  0,00 0,00

