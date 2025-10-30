Фінансові новини
Єна слабшає, оскільки Банк Японії залишає ставки без змін. Інвестори вагаються після зустрічі Трампа і Сі
08:23 30.10.2025
Єна впала в четвер після того, як Банк Японії (BOJ) залишив ставки без змін, тоді як інші валюти утримувалися в вузьких діапазонах, оскільки інвестори зважували торговельну угоду між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
Трамп заявив, що погодився знизити мита на китайські товари в обмін на відновлення Пекіном закупівель американської сої, збереження експорту рідкісноземів і боротьбу з незаконною торгівлею фентанілом. Однак деталі угоди були нечіткими, а Китай ще не прокоментував її.
Банк Японії, як і очікувалося, залишив свою облікову ставку на рівні 0,5% за підсумками дводенного засідання з питань монетарної політики, але повторив свою обіцянку продовжувати підвищувати вартість запозичень, якщо економіка буде розвиватися відповідно до його прогнозів.
Проте інвестори розцінили це рішення Банку Японії як обережне, оскільки лише двоє членів правління знову виступили за підвищення ставок - так само, як і у вересні - що підкреслює поступовий темп нормалізації політики центрального банку.
Це спричинило тиск на єну, яка впала на 0,1% до 152,83 за долар, залишаючись поблизу восьмимісячного мінімуму.
Євро подорожчав на 0,3% до 177,70 ієни, а фунт стерлінгів також подорожчав на 0,2% до 201,78 ієни.
«Відсутність підвищення ставки не стала великою несподіванкою, оскільки ринок і так не очікував підвищення, але, на мою думку, ринок був дещо розчарований тим, що кількість незгодних залишилася на рівні двох», - зазначив Сім Мо Сйонг, валютний стратег Bank of Singapore.
«Тут спостерігається контраст між Банком Японії, який все ще обережно ставиться до підвищення ставок, і Федеральною резервною системою, яка обережно ставиться до зниження ставок».
Зараз увага інвесторів прикута до прес-конференції голови Банку Японії Казуо Уеда після засідання, оскільки вони шукають підказки щодо термінів і темпів майбутнього підвищення ставок.
На ринку в цілому акції коливалися, а валюти та облігації в основному залишалися стабільними, оскільки деталі зустрічі Трампа і Сі в Південній Кореї повільно ставали відомими. Останніми днями Трамп неодноразово говорив про перспективи досягнення угоди з Сі щодо деескалації напруженості.
Хоча більшість інвесторів оцінили результат як позитивний, багато хто залишився обережним щодо того, як довго триватиме потепління в холодних торговельних відносинах.
«Суть у тому, що Китай і США, ймовірно, є найважливішими стратегічними конкурентами один одного в глобальному контексті. Тому не можна очікувати такого торговельного угоди, яку ми бачили в епоху глобалізації... будь-яка угода буде нестабільною за своєю природою, обидві сторони можуть змінити свою позицію», - сказав Вінсент Чан, стратег Aletheia Capital з питань Китаю.
Долар втратив частину своїх нічних прибутків, хоча і залишився недалеко від двотижневого максимуму проти кошика валют на рівні 99,01.
Євро подорожчав на 0,22% до 1,1625 долара, ослабши на 0,43% на попередній сесії. Фунт стерлінгів відійшов від мінімуму за 5,5 місяців, зафіксованого в середу, і останній раз купувався за 1,3219 долара.
Долар піднявся в середу після жорстких коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який заявив, що розбіжності в політиці центрального банку і відсутність даних через закриття федерального уряду можуть унеможливити чергове зниження ставок цього року.
ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, і заявила, що 1 грудня припинить скорочення балансу.
«Очевидно, що FOMC розділений щодо перспектив політики на даний момент, і, враховуючи, що уряд все ще не працює, я думаю, що Пауелл хоче підійти до політики більш обережно», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
«Ми все ще очікуємо зниження в грудні, але, звичайно, з огляду на обережні коментарі Пауелла, існує ризик, що зниження ставки буде відкладено до 2026 року».
Імовірність того, що ФРС знизить ставку ще на чверть процентного пункту в грудні, знизилася до близько 68%, хоча до рішення в середу вона була майже повністю врахована в цінах.
Австралійський долар подорожчав на 0,25% до 0,6591 долара, а новозеландський долар - на 0,3% до 0,5782 долара.
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій