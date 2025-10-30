Авторизация

Dow закінчив день падінням, S&P 500 залишився без змін, оскільки Пауелл заявив, що зниження ставки в грудні далеко не гарантоване

08:00 30.10.2025 |

Фінанси

 

Dow закінчив день падінням, а S&P 500 залишився без змін у середу після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки, але голова ФРС Джером Пауелл заявив, що чергове зниження ставки в грудні далеко не гарантоване.

Nasdaq зареєстрував черговий рекордний рівень закриття, підтриманий Nvidia після того, як виробник чіпів для штучного інтелекту увійшов в історію як перша компанія, ринкова вартість якої досягла 5 трильйонів доларів.

Раніше акції зросли, а потім додали до своїх здобутків після того, як ФРС знизила процентні ставки на чверть процентного пункту, як і очікувалося, і заявила, що відновить обмежені покупки казначейських цінних паперів.

Керівники ФРС також зазначили обмеження в процесі прийняття рішень через закриття федерального уряду США. ФРС знизила базову ставку овернайт до цільового діапазону від 3,75% до 4,00%, що стало другим пом'якшенням політики центрального банку США цього року.

Після виступу Пауелла трейдери зменшили бети на зниження ставок у грудні, оцінивши ймовірність цього на 71% проти 90% раніше.

«Голова ФРС Пауелл зазначив, що чергове зниження ставок не є вирішеним питанням», - сказав Олівер Перше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут.

«Але зниження ставки ніколи не є заздалегідь вирішеним питанням. Тому, на мій погляд, це не є недоречним коментарем. (Федеральний резерв) залежить від даних».

Акції Nvidia завершили сесію з підвищенням на 3% до 207,04 долара, що дало компанії ринкову вартість 5,03 трильйона доларів. Цього року вони подорожчали більш ніж на 50%, очоливши зростання штучного інтелекту на Уолл-стріт.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 74,37 пункту, або 0,16%, до 47 632,00, S&P 500 втратив 0,30 пункту до 6890,59, а Nasdaq Composite набрав 130,98 пункту, або 0,55%, до 23 958,47.

«Зниження ставки було очікуваним. Заяви Пауелла дещо приглушили ентузіазм ринку», - сказав Майкл Розен, головний інвестиційний директор Angeles Investments у Санта-Моніці, Каліфорнія. «Але це тимчасова реакція. В кінцевому рахунку, саме прибутки визначають динаміку акцій, і ці прибутки були високими».

Більшість результатів діяльності американських компаній за поточний звітний період перевершили очікування аналітиків. Згідно з даними, зібраними LSEG станом на середу, з 222 компаній, що входять до індексу S&P 500 і вже опублікували свої звіти, близько 84,2% продемонстрували прибутки, що перевищили прогнози Волл-стріт. Це вище середнього показника за останні чотири квартали, який становив 77%.

Серед ключових результатів середи, Caterpillar повідомила про прибуток у третьому кварталі, який перевершив очікування, і її акції підскочили на 11,6%.

Після закриття торгів акції Meta Platforms, Microsoft і Alphabet показали неоднозначну динаміку після оприлюднення квартальних звітів цими трьома мегакапіталізованими компаніями.

Акції Meta Platforms подешевшали більш ніж на 8% у подовжених торгах, акції Microsoft подешевшали на 1%, а акції Alphabet подорожчали приблизно на 5%.

Meta зафіксувала одноразові витрати на суму майже 16 млрд доларів, що негативно вплинуло на прибуток за третій квартал, і заявила, що її капітальні витрати в наступному році будуть «значно більшими», ніж у 2025 році.

Сильний попит на штучний інтелект сприяв фінансовим результатам Alphabet, тоді як витрати Microsoft на інфраструктуру штучного інтелекту у вересні зросли до рекордного рівня і посилили занепокоєння інвесторів щодо витрат.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,16 до 1. На NYSE було зафіксовано 476 нових максимумів і 170 нових мінімумів.

На Nasdaq 1453 акції подорожчали, а 3306 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 2,28 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,71 млрд акцій, порівняно з середнім показником 21 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

