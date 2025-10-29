Долар США зміцнюється до основних валют, ринок чекає на рішення ФРС

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Підтримку американській валюті надають сподівання на укладення торговельної угоди між США й Китаєм. Американський президент Дональд Трамп заявив у Південній Кореї в середу, що зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном у четвер і розраховує на позитивні результати цієї зустрічі.

Трейдери очікують підсумків дводенного засідання Федеральної резервної системи, які буде підбито о 20:00 EET. Ринок практично впевнений, що базову процентну ставку на цьому засіданні буде зменшено на 25 базисних пунктів (б.п.), до 3,75-4% річних.

Більш важливими будуть формулювання і тон заяв Федрезерву щодо ситуації в економіці й перспектив грошово-кредитної політики (ГКП), зазначає Market Watch. Крім того, інвестори вважають, що американський ЦБ може оголосити про завершення скорочення обсягу активів на балансі (кількісне посилення, QT).

Європейський центральний банк і Банк Японії опублікують рішення щодо ставок у четвер. Експерти очікують, що обидва ЦБ збережуть незмінними параметри грошово-кредитної політики, зазначає Reuters.

Пара євро/долар за даними на 13:50 EET у середу торгується на рівні $1,1641 порівняно з $1,1653 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3224 проти $1,3272 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара в парі з єною збільшилася до 152,15 єни проти 152,11 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0981 юаня порівняно з 7,0959 юаня напередодні.

