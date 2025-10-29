Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до основних валют, ринок чекає на рішення ФРС

14:26 29.10.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Підтримку американській валюті надають сподівання на укладення торговельної угоди між США й Китаєм. Американський президент Дональд Трамп заявив у Південній Кореї в середу, що зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном у четвер і розраховує на позитивні результати цієї зустрічі.

Трейдери очікують підсумків дводенного засідання Федеральної резервної системи, які буде підбито о 20:00 EET. Ринок практично впевнений, що базову процентну ставку на цьому засіданні буде зменшено на 25 базисних пунктів (б.п.), до 3,75-4% річних.

Більш важливими будуть формулювання і тон заяв Федрезерву щодо ситуації в економіці й перспектив грошово-кредитної політики (ГКП), зазначає Market Watch. Крім того, інвестори вважають, що американський ЦБ може оголосити про завершення скорочення обсягу активів на балансі (кількісне посилення, QT).

Європейський центральний банк і Банк Японії опублікують рішення щодо ставок у четвер. Експерти очікують, що обидва ЦБ збережуть незмінними параметри грошово-кредитної політики, зазначає Reuters.

Пара євро/долар за даними на 13:50 EET у середу торгується на рівні $1,1641 порівняно з $1,1653 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3224 проти $1,3272 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара в парі з єною збільшилася до 152,15 єни проти 152,11 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0981 юаня порівняно з 7,0959 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

