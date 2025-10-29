Європейські ринки акцій не демонструють єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано в середу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:41 EET піднявся на 0,1% - до 576,36 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,49%, італійський FTSE MIB - 0,29%. Німецький DAX втрачає 0,06%, французький CAC 40 - 0,08%. Іспанський IBEX 35 торгується на рівні закриття попередньої сесії.

Інвестори вивчають звітність європейських компаній, очікують квартальних результатів провідних технологічних компаній США і підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Федрезерв оголосить рішення щодо процентної ставки ввечері в середу. Ринок оцінює ймовірність її зниження на 25 базисних пунктів у 99,9%, за даними CME FedWatch.

Експерти оцінюватимуть формулювання і тон заяв американського ЦБ щодо ситуації в економіці та перспектив грошово-кредитної політики. Через шатдаун у США регулятор проводить засідання, не маючи повного набору статистичних даних, на які він зазвичай спирається під час ухвалення рішень.

Котирування акцій Mercedes-Benz піднімаються на 5,3%, незважаючи на неоднозначні квартальні результати німецького автовиробника. Його прибуток у третьому кварталі впав майже на третину, але виявився кращим за очікування ринку, тоді як виручка знизилася на 7% - сильніше, ніж прогнозували експерти. Компанія лідирує в зростанні серед компонентів індексу DAX.

Папери інших автовиробників теж дорожчають, зокрема Stellantis - на 2,4%, BMW AG - на 2,2%, Volkswagen AG - на 1,2%, Porsche - на 1%.

Ринкова вартість німецької хімкомпанії BASF підвищується на 3,8%. Її скоригована EBITDA і виручка за третій квартал перевищили консенсус-прогнози аналітиків.

Акції GSK дорожчають на 2,9%. Британська фармкомпанія збільшила виручку в минулому кварталі і поліпшила річний прогноз.

Ціна паперів німецького Deutsche Bank збільшується на 0,6%. Банк відзвітував про зростання чистого прибутку і виручки в липні-вересні, причому обидва показники перевершили прогнози аналітиків.

Британська мережа магазинів одягу Next Plc збільшує ринкову вартість на 5,2% після поліпшення річного прогнозу прибутку.

Швейцарський UBS скорочує капіталізацію на 0,8%, незважаючи на те, що чистий прибуток банку підскочив у 1,7 раза в третьому кварталі і виявився набагато кращим за очікування ринку.

Папери німецької adidas дешевшають на 2%, хоча виробник спортивних товарів представив позитивну звітність.

Норвезька Equinor втрачає 0,9% вартості на слабкій звітності. Капіталізація інших нафтогазових компаній підвищується, зокрема TotalEnergies і Shell - на 0,5%, BP plc - на 1%.