НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9837 грн/$1
12:35 29.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 29 жовтня 2025 року.
|Показник
|28.10.2025
|29.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.0947
|41.9837
|-0.26
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 29 жовтня - 42,0831 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
