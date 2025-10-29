ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.10.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 29 жовтня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|03.02.25
|1853253.43
|677605.69
|878551.52
|178397.13
|19633.90
|412.87
|77397.93
|21254.37
|03.03.25
|1837646.06
|676621.59
|854108.66
|186171.67
|17982.83
|412.87
|82524.64
|19823.80
|01.04.25
|1834127.79
|676621.59
|857664.49
|173878.96
|18906.11
|424.15
|85535.27
|21097.27
|01.05.25
|1819670.35
|675021.59
|849304.82
|172492.65
|18252.22
|607.21
|85067.88
|18923.98
|02.06.25
|1850408.28
|672521.59
|852489.59
|190880.77
|19034.95
|607.21
|94962.78
|19911.38
|01.07.25
|1839709.01
|672521.59
|847436.88
|186126.11
|18948.61
|520.37
|94327.61
|19827.84
|01.08.25
|1862797.90
|671021.59
|879077.93
|181420.07
|18049.90
|473.20
|92817.71
|19937.49
|01.09.25
|1878996.81
|671021.59
|889098.60
|177487.75
|20176.37
|473.20
|101797.58
|18941.71
|29.09.25
|1878859.89
|671021.59
|893092.03
|172857.15
|21139.57
|317.06
|102278.23
|18154.25
|30.09.25
|1878502.86
|671021.59
|893036.62
|172485.72
|21145.43
|317.06
|102523.42
|17973.00
|01.10.25
|1878001.81
|671021.59
|892738.08
|172363.95
|21147.29
|317.06
|102486.69
|17927.15
|02.10.25
|1866159.10
|671021.59
|892061.23
|162236.25
|21051.54
|269.92
|101597.17
|17921.40
|03.10.25
|1872562.97
|671021.59
|895266.12
|164012.11
|21099.82
|269.92
|102931.54
|17961.86
|06.10.25
|1872365.45
|671021.59
|893158.30
|16465808
|21074.32
|269.92
|103715.69
|18467.54
|07.10.25
|1872574.76
|671021.59
|892984.02
|164630.38
|21079.77
|269.92
|104237.62
|18451.44
|08.10.25
|1872451.07
|671021.59
|892861.64
|164566.69
|21101.71
|269.92
|104424.45
|18205.06
|09.10.25
|1884819.68
|668821.59
|902568.46
|168656.11
|21515.52
|269.92
|104825.02
|18163.05
|10.10.25
|1878896.00
|668821.59
|903761.02
|164787.62
|21326.36
|269.92
|101894.51
|18034.97
|13.10.25
|1879061.71
|668821.59
|901539.61
|166421.67
|21335.51
|269.92
|102643.61
|18029.81
|14.10.25
|1879095.50
|668821.59
|901131.47
|166583.03
|21338.03
|269.92
|103015.70
|17935.76
|15.10.25
|1879491.83
|668821.59
|900901.14
|166745.18
|21407.62
|269.92
|103549.48
|17796.90
|16.10.25
|1872256.02
|668821.59
|902705.85
|165256.27
|20901.43
|265.11
|97707.49
|16598.28
|17.10.25
|1878202.75
|668821.59
|904760.43
|166296.38
|21037.24
|265.11
|100446.29
|16575.71
|20.10.25
|1878593.61
|668821.59
|903254.59
|166674.73
|21227.20
|265.11
|101899.20
|16451.19
|21.10.25
|1878594.45
|668821.59
|901785.62
|167503.88
|21215.22
|265.11
|102702.96
|16300.07
|22.10.25
|1878442.27
|668821.59
|901238.89
|16550.54
|21205.90
|265.11
|103141.93
|16218.32
|23.10.25
|1892370.68
|668821.59
|913805.91
|167689.26
|21778.00
|265.11
|103768.28
|16242.53
|24.10.25
|1892841.58
|668821.59
|913825.10
|167477.52
|21791.67
|265.11
|104369.16
|16291.42
|27.10.25
|1908229.76
|668821.59
|914759.34
|167294.45
|21837.52
|265.11
|104814.98
|16251.90
|28.10.25
|1894361.16
|668821.59
|915055.64
|166897.15
|21850.45
|265.11
|105243.54
|16227.68
|29.10.25
|1894395.61
|668821.59
|914363.31
|167314.42
|21852.68
|265.11
|105613.16
|16165.34
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 29 жовтня - 42,0831 грн.