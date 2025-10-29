Фінансові новини
Ціни на золото стабілізувалися поблизу 3-тижневого мінімуму напередодні рішення ФРС. На ціни тисне оптимізм у торгівлі
08:50 29.10.2025 |
Ціни на золото у середу на азіатських торгах утримувалися поблизу 3-тижневого мінімуму під тиском ознак послаблення торговельних напружень, тоді як учасники ринку очікують на зниження ставок Федеральною резервною системою пізніше цього дня.
О 07:40 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 3957,42 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,1% до 3977,76 доларів.
Ціна на жовтий метал різко впала за останні два дні, досягнувши найнижчого рівня з початку жовтня.
Дводенне засідання ФРС, яке розпочалося у вівторок, як очікується, завершиться сьогодні зниженням ставки на 25 базисних пунктів.
Хоча зниження процентних ставок зазвичай підтримує золото, інвестори приділяють особливу увагу прогнозам політиків.
Якщо голова ФРС Джером Пауелл дасть сигнал про те, що подальше зниження ставок може бути відкладено або інфляція залишається проблемою, вищі реальні доходи або зміцнення долара можуть знизити привабливість золота.
Золото зазнає тиску через позитивні зміни в торговельних відносинах між США і Китаєм. Рамкова угода між Пекіном і Вашингтоном щодо мит і контролю за експортом рідкісноземів породила надії на потепління відносин.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зниження 20-відсоткового мита на китайський імпорт, пов'язаний з хімічними прекурсорами фентанілу, перед запланованим на четвер самітом з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.
Після візиту до Токіо Трамп прибув до Південної Кореї в середу для проведення саміту в Кьонджу з президентом Південної Кореї Лі Чже-Мюном.
Ці сигнали про послаблення торговельних і геополітичних ризиків, як правило, знижують попит на активи-притулки, такі як золото, що сприяє недавньому відходу від рекордних максимумів.
Інші дорогоцінні та промислові метали також були стримані в середу, оскільки інвестори вирівнювали позиції напередодні рішення ФРС.
Ф'ючерси на срібло подорожчали на 0,3% до 47,45 долара за унцію, а ф'ючерси на платину подешевшали на 0,6% до 1575,80 долара за унцію.
Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,2% до 11 053,20 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь у США подорожчали на 0,3% до 5,18 доларів за фунт.
