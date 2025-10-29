Фінансові новини
- 29.10.25
- 11:12
RSS
Nikkei і KOSPI досягли рекордних максимумів на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту. Австралія падає на тлі високого індексу споживчих цін
08:34 29.10.2025 |
Азіатські акції в середу демонстрували неоднозначну динаміку: основні ринки підтримали рекордні максимуми на Волл-стріт, тоді як австралійські акції впали після того, як квартальні показники інфляції зменшили ймовірність подальшого зниження ставок Резервним банком Австралії.
Увага ринків була зосереджена на засіданні Федеральної резервної системи США, яке, як очікується, завершиться сьогодні зниженням ставок.
Основні індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, а ф'ючерси, пов'язані з ними, о 06:45 EET практично не змінилися.
Японський Nikkei 225 підскочив більш ніж на 2% до нового рекордного рівня в 51 311,47 пунктів, тоді як більш широкий індекс TOPIX практично не змінився.
Лідерами зростання стали акції виробників мікросхем і компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Акції Nvidia підскочили на 5% після того, як компанія оголосила про намір побудувати сім нових суперкомп'ютерів на базі штучного інтелекту для Міністерства енергетики США.
Південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 1,7% до рекордного рівня 4078,99 пунктів. Акції SK Hynix різко зросли після оприлюднення рекордного прибутку за третій квартал, що було зумовлено високим попитом на чіпи з високою пропускною здатністю, які використовуються в серверах штучного інтелекту.
В Японії настрої додатково підтримала нова угода між США і Японією про рідкісноземи, підписана під час візиту колишнього президента Дональда Трампа до Токіо.
У торгових переговорах основна увага зараз приділяється візиту Трампа до Південної Кореї, де він, як очікується, зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб остаточно узгодити рамки угоди, яка дозволить уникнути нових мит і санкцій.
У середу Трамп заявив, що в рамках торгових переговорів він розраховує знизити мита на товари з Китаю, пов'язані з фентанілом.
Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,5%, а Shanghai Composite - на 0,4%.
Ринки Гонконгу були закриті через державне свято.
В інших регіонах індекс Straits Times в Сінгапурі впав на 0,3%, а індійський Nifty 50 зріс на 0,2%.
Увага інвесторів залишалася прикутою до засідання Федеральної резервної системи США, яке завершиться пізніше в середу.
Ринки очікують зниження ставки на 25 базисних пунктів, але трейдери з нетерпінням чекають сигналів про те, як далеко центральний банк може зайти з подальшим пом'якшенням і чи буде він коригувати темпи кількісного жорсткого регулювання.
Великі американські технологічні компанії, включаючи Microsoft і Alphabet, також мають сьогодні опублікувати квартальні результати.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,9%, продемонструвавши гірші результати після того, як дані про інфляцію за третій квартал послабили очікування щодо пом'якшення політики в найближчому майбутньому.
Загальний рівень споживчих цін зріс на 1,3% за квартал, а скориговане середнє значення - показник, якому віддає перевагу Резервний банк Австралії - піднялося на 1,0%, що призвело до зростання річного показника до 3,0%.
Ці цифри змусили трейдерів відкласти бети на зниження ставки в листопаді, і зараз ринки оцінюють наступний крок ближче до кінця року.
«Навіть зниження в лютому зараз далеко не є певним, з огляду на розмір позитивного сюрпризу в цьому кварталі», - зазначили аналітики Westpac у своєму дописі.
