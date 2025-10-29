Долар зростає напередодні рішення ФРС, австралійський долар зростає на тлі індексу споживчих цін

У середу долар США піднявся з тижневого мінімуму по відношенню до основних валют напередодні очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою пізніше цього дня.

Японська єна отримала підтримку після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що новий уряд Японії готовий до підвищення ставок Банком Японії напередодні рішення щодо монетарної політики в четвер, хоча ринки очікують, що підвищення ставок буде відкладено ще на кілька місяців.

Валютні трейдери також уважно стежать за зустріччю президента США Дональда Трампа і його китайського колеги Сі Цзіньпіна в четвер у Південній Кореї, на якій буде вирішено питання про рамки, які можуть призупинити жорсткіші мита США і обмеження Китаю на експорт рідкісноземів.

Австралійський долар змінив попереднє невелике зниження і піднявся на 0,2% до 0,6599 долара після того, як дані про споживчі ціни за квартал, які виявилися вищими за очікувані, поставили під сумнів зниження ставок Резервним банком Австралії наступного тижня або навіть на наступному засіданні в грудні.

«Найраніше (правління РБА) зможе отримати більше впевненості щодо інфляції після опублікування наступних квартальних даних перед засіданням у лютому 2026 року», - сказала Люсі Елліс, головний економіст Westpac.

«Навіть зниження в лютому зараз далеко не є певним, з огляду на розмір позитивного сюрпризу (щодо інфляції) в цьому кварталі».

Індекс долара США, який вимірює вартість валюти по відношенню до шести конкурентів, піднявся на 0,2% до 98,82 після дводенного падіння, яке у вівторок довело його до найнижчого рівня з 21 жовтня - 98,562.

Долар трохи знизився до 152,05 єни після того, як Бессент написав у X, що «готовність японського уряду надати Банку Японії простір для маневру буде ключовим фактором для стабілізації інфляційних очікувань і уникнення надмірної волатильності обмінного курсу».

Бессент, який перебував у Японії разом із Трампом для проведення переговорів з новосформованим урядом прем'єр-міністра Санае Такаїчі, неодноразово критикував Банк Японії за повільні темпи підвищення ставок.

Такаїчі, яка вважається прихильницею м'якої фіскальної та монетарної політики, попросила Банк Японії зберегти м'які монетарні умови, але зазначила, що проведення монетарної політики є прерогативою центрального банку.

Оскільки очікується, що Банк Японії збереже ставки без змін після завершення дводенного засідання у четвер, увага буде зосереджена на будь-яких натяках щодо можливості підвищення ставок на наступному засіданні в грудні.

Очікування щодо жорсткості монетарної політики в найближчому майбутньому зросли після останнього засідання у вересні, коли ще один член правління висловився за підвищення ставок, і їхня загальна кількість зросла до двох. Більше чиновників висловили жорстку позицію в останніх виступах, що свідчить про зміну позиції правління в цілому.

Однак, завдяки незмінно обережному тону голови Банку Японії Казуо Уеда, учасники ринку очікують наступного підвищення ставки в грудні або січні, а не цього тижня.

«Можливість трьох голосів «проти» на майбутньому засіданні може спонукати ринки врахувати в цінах більш швидке і значне підвищення ставок, ... чинячи тиск на курс USD/JPY», - сказав Шокі Оморі, головний стратег Mizuho Securities.

«Хоча переважаючий консенсус ринку вказує на одне або два додаткові підвищення ставок, не можна виключати сценарій, за якого кінцева політична ставка буде підвищуватися далі».

Тим часом, як очікується, сьогодні ФРС знизить ставки на чверть пункту, і трейдери будуть шукати ознаки того, що очікування ринку щодо зниження в грудні та ще кількох знижень наступного року є виправданими.

Ціни на ринку вказують на те, що зниження ставок очікується в жовтні та грудні, а ще два - до липня наступного року.

«Інтерес викликають рекомендації, надані головою ФРС Джеромом Пауеллом на його прес-конференції», - сказав Кайл Родда, аналітик Capital.com. «У кривій закладено багато м'якості», - сказав він. «Будь-що, що порушить ці ціни, може призвести до волатильності».

Європейський центральний банк також приймає рішення щодо політики в четвер, і очікується, що він залишить ставки без змін.

Євро подешевшав на 0,1% до 1,1637 долара. Фунт стерлінгів подешевшав на 0,1% до 1,3253 долара.