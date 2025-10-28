Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у вересні скоротився на 15%, кількість зросла на 1,6%

Банки видали підприємцям у вересні 2025 року 506 кредитів загальним обсягом близько 1,7 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі, що на 8 позик (1,6%) та на 0,3 млрд грн (5%) менше, ніж у серпні, повідомило Міністерство фінансів.

Як йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну, обсяг частки зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, у вересні сягнув 904 млн гривень.

"Станом на 1 жовтня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 22876 кредитів на 79,2 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,2 млрд гривень. Це 70% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн)", - додали в Мінфіні.

Серед банків за кількістю таких кредитів, що обслуговуються станом на 1 жовтня, лідерами є Приват - 15 148 кредитів на загальну суму 22,3 млрд грн (62% від ліміту таких гарантій, наданих банку), Ощад - 3 258 позик на 12 млрд грн (60% від ліміту банку), а також Укргазбанк - 1021 кредит на 10,5 млрд грн (71% від ліміту).

Першу п'ятірку закриває ПУМБ - 717 кредитів на 8,6 млрд грн (88% від ліміту) та Укрексімбанк - 527 кредитів на 8,2 млрд грн (85% від ліміту).

До другої п'ятірки увійшли ПроКредит Банк - видав 583 кредити на 3,76 млрд грн (75% ліміту), Райф - 392 позики на 2,58 млрд грн (77%), ОТП - 278 кредитів на майже 1,5 млрд грн (60%) , Кредит Дніпро - 161 кредит на 1,26 млрд грн (80%), Піреус банк - 57 кредити на 963 млн грн (79%).

Залишається невикористаною значна частка ліміту у Метабанку - він видав два кредити на 9 млн грн (39% ліміту), Комінбанку - він 5 кредитів на 119 млн грн (39% ліміту), а також у Асвіо Банку - 17 кредитів на 250 млн грн (57% ліміту).

Наразі найбільше ліміту використано Полтава-Банком (99%, ним видано 61 кредит на 472 млн грн), повністю весь ліміт використав Правекс Банк (видам один кредит на 2 млн грн).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2,73 тис. на загальну суму 10,6 млрд грн. В регіональному розрізі найбільше позик видано у Дніпропетровській - 1957 кредитів на 6,3 млрд грн, Львівській - 1785 кредитів на 5,9 млрд грн, Харківській - 916 кредитів на 5,4 млрд грн, Київській - 1520 кредитів на близько 5 млрд грн, а також в Одеській області - 1450 кредитів на 4,3 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговуються у сільському господарстві - 4,5 тис. на загальну суму 28,2 млрд грн, переробній промисловості - майже 4,8 тис. кредитів на 23,1 млрд грн, оптова та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - 9,5 тис. кредитів на 20 млрд грн.

В Мінфіні додали, що загалом у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд грн.

Також 23 жовтня Кабмін надав додаткові держгарантії на 15 млрд грн для 17 банків, серед них: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приват, ПУМБ, Південний, ПроКредит Банк, Таскомбанк, Банк Кредит Дніпро, МТБ, Полтава-Банк, Радабанк, Піреус Банк МКБ, Кредитвест Банк, Альтбанк, ВСТ Банк, А-Банк.