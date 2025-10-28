Долар США стабільний до євро, слабшає проти єни і зміцнюється до фунта

Курс долара США стабільний у парі з євро, помітно опускається до японської єни і зміцнюється проти фунта стерлінгів вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

У центрі уваги світових ринків цього тижня - засідання провідних центральних банків, а також майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

У вівторок і середу відбудеться засідання Федеральної резервної системи. Учасники ринку практично повністю впевнені в тому, що на цьому засіданні ключову процентну ставку буде знижено на 25 базисних пунктів, до 3,75-4%.

Більш важливими будуть формулювання і тон заяв Федрезерву, що стосуються ситуації в економіці та перспектив грошово-кредитної політики (ГКП), зазначає Market Watch. Крім того, інвестори вважають, що американський ЦБ може оголосити про завершення скорочення обсягу активів на балансі.

У четвер рішення щодо ставки оголосить Європейський центральний банк. Незадовго до його засідання будуть оприлюднені попередні дані про динаміку ВВП єврозони за третій квартал.

Також на четвер запланована зустріч лідерів США і Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що американська і китайська сторони домовилися про основні положення торговельної угоди, що надасть змогу уникнути запровадження 100-відсоткових мит для Пекіна.

Курс євро за даними на 14:31 EET підвищується на 0,05% від рівня закриття сесії понеділка, до $1,1652.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,26% і торгується на рівні $1,3300.

Курс долара щодо єни падає на 0,52% і становить 152,08 єни.

Дводенне засідання Банку Японії завершиться в четвер. Очікується, що регулятор залишить процентні ставки без змін. Інтерес для трейдерів становитимуть сигнали про перспективи ГКП.

Інвестори також оцінюють результати візиту глави Білого дому до Японії. Трамп і прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті, крім іншого, підписали програму співробітництва в галузі видобутку і переробки рідкоземельних металів.