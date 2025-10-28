Європейські фондові індекси змінюються слабо та різноспрямовано

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються слабо й без єдиної динаміки на торгах у вівторок, інвестори оцінюють звітність компаній і очікують підсумків засідань центральних банків США та єврозони.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 на 10:18 EET знизився на 0,19% - до 575,92 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,03%, італійський FTSE MIB - 0,12%, іспанський IBEX 35 - 0,1%. Німецький DAX втрачає 0,07%. Французький CAC 40 торгується на рівні закриття понеділка.

Пізніше у вівторок розпочнеться дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка оголосить рішення щодо ключової відсоткової ставки в середу. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні ринок оцінює у 97,8%, за даними FedWatch.

У четвер буде підбито підсумки засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Незадовго до цього буде оприлюднено попередні дані про динаміку ВВП єврозони за третій квартал.

Також на четвер запланована зустріч президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що американська й китайська сторони домовилися про основні положення торговельної угоди.

Випереджальний індикатор споживчої довіри в Німеччині, що його розраховує дослідницька компанія GfK, знизився до мінімуму з квітня і виявився гіршим за прогнози. Значення листопадового індикатора становило мінус 24,1 пункту проти мінус 22,5 пункту в жовтні. Аналітики, опитані Trading Economics, прогнозували мінус 22 пункти.

Серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 лідирує в зростанні французька Capgemini. Постачальник ІТ-послуг збільшує капіталізацію на 6,1% після сильної квартальної звітності та поліпшення річного прогнозу.

Найбільше зниження у складі зведеного індексу демонструють котирування акцій швейцарського виробника сантехніки Bucher Industries (-7%), який повідомив про падіння продажів у третьому кварталі та за підсумками перших дев'яти місяців поточного року.

Папери HSBC дорожчають на 2,9%. Британський банк у липні-вересні скоротив доподатковий прибуток на 14% через резервування $1,1 млрд на покриття витрат у рамках судових розглядів у справі про фінансову піраміду американця Бернарда Медоффа, але водночас поліпшив річний прогноз.

Ринкова вартість швейцарської фармкомпанії Novartis знижується на 3,8%. Компанія збільшила базовий операційний прибуток на 6% минулого кварталу, але показник виявився нижчим, ніж прогнозували аналітики.

Ціна акцій французького BNP Paribas знижується на 3,1%. Фінансові результати банку за третій квартал не виправдали очікувань ринку. BNP Paribas лідирує в зниженні серед компонентів індексу CAC 40.

Зіставні продажі французького виробника продуктів харчування та напоїв Danone SA в липні-вересні зросли сильніше, ніж прогнозували аналітики, проте папери компанії дешевшають на 0,2%.

Акції іспанської Iberdrola дорожчають на 1,6% після того, як енергокомпанія поліпшила річний прогноз чистого прибутку.

Капіталізація британської оборонної BAE Systems підвищується на 1,3% на новинах про укладення урядами Великої Британії та Туреччини угоди на постачання 20 винищувачів Typhoon. У BAE очікують, що угода принесе компанії доходи на 4,6 млрд фунтів.

Капіталізація нафтових гігантів знижується слідом за цінами на нафту: TotalEnergies і BP plc - на 0,9%, Shell - на 1,1%.

На торгах у Лондоні значно дешевшають папери золотодобувних компаній Fresnillo і Endeavour Mining (на 3,9% і 3% відповідно).

Лідером зростання в Німеччині є чипмейкер Infineon Technologies (+2,3%), тоді як найбільше зниження у складі індексу DAX демонструє виробник ароматизаторів і функціональних інгредієнтів Symrise (на 4%).