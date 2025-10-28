Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0947 грн/$1
13:01 28.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 жовтня 2025 року.
|Показник
|27.10.2025
|28.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.0527
|42.0947
|0.10
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 жовтня - 42,0704 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
