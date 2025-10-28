Золото наближається до тритижневого мінімуму, оскільки оптимізм щодо торгівлі між США і Китаєм знижує попит на безпечні активи

Ціни на золото продовжили падіння у вівторок до майже тритижневого мінімуму, оскільки оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США і Китаєм знизив попит на безпечні активи, а інвестори з нетерпінням чекають на оголошення про політику основних центральних банків.

Станом на 05:25 за Гринвічем спотове золото подешевшало на 0,2% до 3974,66 доларів за унцію. Раніше в ході сесії золото впало до найнижчого рівня з 10 жовтня.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні втратили 0,8% до 3989,10 доларів за унцію.

«Потепління в торговельних відносинах між США і Китаєм дещо підірвало ціну на золото через зниження попиту на безпечні активи», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

У неділю високопоставлені економічні чиновники Китаю і США обговорили рамки торговельної угоди, яку президент США Дональд Трамп і його китайський колега Сі Цзіньпін мають затвердити наприкінці цього тижня.

«Якщо Трамп і Сі проведуть продуктивну зустріч з питань торгівлі цього тижня, це може змусити золото певною мірою плисти проти течії. Але це може бути компенсовано, якщо ФРС виступить з м'якою позицією і знизить ставку, як очікується, цього тижня», - сказав Уотер.

Трамп заявив, що, на його думку, угода з Китаєм буде укладена, і оголосив про низку угод щодо торгівлі та критично важливих мінералів у Малайзії з чотирма країнами Південно-Східної Азії під час першої зупинки своєї п'ятиденної поїздки до Азії.

Азіатські акції закріпили значні прибутки у вівторок, оскільки надії на потепління у світових торговельних відносинах підтримували високий апетит до ризику.

Оскільки загалом очікується, що Федеральний резерв США знизить процентні ставки в кінці свого засідання з питань політики в середу, інвестори чекають на будь-які прогнозні заяви від голови ФРС Джерома Пауелла.

Тим часом, як очікується, Європейський центральний банк і Банк Японії залишать ставки без змін наприкінці цього тижня.

Ціни на золото зросли цього року приблизно на 53%, досягнувши 20 жовтня рекордного рівня в 4381,21 долара за унцію, що було підтримано геополітичною та економічною невизначеністю, бетами на зниження ставок та постійними покупками центральних банків.

В інших секторах, спотове срібло подешевшало на 0,5% до 46,68 долара за унцію, платина подешевшала на 1% до 1574,25 долара, а паладій подорожчав на 1,1% до 1417,30 долара.