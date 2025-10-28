Азіатські акції падають на тлі зустрічі Трампа і Такаїчі

Більшість азіатських фондових ринків у вівторок продемонстрували незначне зниження, оскільки інвестори аналізують останні події в американській дипломатії в регіоні і очікують на ряд ключових рішень центральних банків, які будуть прийняті пізніше цього тижня.

Основні індекси Волл-стріт досягли рекордних максимумів, на чолі з приростом у технологічному секторі. Ф'ючерси на американські фондові індекси в азіатські години на 04:42 EET практично не змінилися.

Президент США Дональд Трамп зустрівся в понеділок у Токіо з новопризначеним прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі, де вони обговорили питання оборонного співробітництва, торгівлі та інвестиційний пакет США на суму 550 млрд доларів, оголошений раніше цього року.

Пакет спрямований на підтримку спільних проектів в галузі інфраструктури, чистої енергії та технологій.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4% у вівторок після зростання більш ніж на 2% до рекордного рівня 50 549,60 пунктів на попередній сесії. Більш широкий індекс TOPIX знизився на 0,6%.

Настрої на ринку все ще підтримуються оптимізмом щодо прогресу в торговельних переговорах між США і Китаєм після того, як переговорники в Куала-Лумпурі остаточно узгодили проект угоди про уникнення нових мит.

Угода буде переглянута під час зустрічі Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї наприкінці цього тижня, де два лідери, як очікується, остаточно узгодять деталі угоди, досягнутої в Малайзії.

Як китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300, так і Shanghai Composite практично не змінилися. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,3%.

Південнокорейський KOSPI очолив список втрат за день, знизившись більш ніж на 1%. Дані, опубліковані у вівторок, показали, що ВВП країни за третій квартал перевершив очікування, продемонструвавши найшвидші темпи зростання за останній рік.

В інших країнах індекс S&P/ASX 200 в Австралії впав на 0,4%, а індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,6%, всупереч регіональній тенденції.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії практично не змінилися до відкриття ринку.

Трейдери тепер переносять увагу на вирішальний тиждень для монетарної політики. Федеральний резерв США розпочав у вівторок дводенне засідання і, як очікується, у середу оголосить про зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Ринки враховують це рішення, оскільки останні дані про інфляцію виявилися нижчими за очікування, а слабкість на ринку праці також підтримує очікуване рішення центрального банку.

Банк Японії оголосить своє рішення щодо політики в середу, і економісти очікують, що він збереже ставки на незмінному рівні.

«Ми вважаємо, що розбіжності між членами правління залишаються, але вони не вплинули на зміну позиції більшості», - зазначили аналітики ING у нещодавній записці.